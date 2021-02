Replica spiegelt iPhone-Bildschirm auf Nicht-Apple-Geräte

Die iOS-App Replica hatten wir in der Vergangenheit schon mehrfach zum Thema. Der Entwickler Tiago Martinho hatte die App ursprünglich dafür konzipiert, den Bildschirminhalt von iOS-Geräten auf Android TV und später auch Fire TV zu spiegeln. Mit der neu verfügbaren Version 3.0 werden nun auch beliebige Webbrowser unterstützt. Allerdings erhöht sich mit jedem runden Update auch der Preis für die uneingeschränkte Nutzung der App.

Replica will die Möglichkeiten im Zusammenspiel zwischen dem iPhone und Bildschirmen, die nicht direkt mit dem Apple-Universum verknüpft sind, erweitern. Dies kann beispielsweise für Schulungen und Präsentationen nützlich sein, zur Übertragung von kommerziellen Videoinhalten ist die App aber nicht geeignet. Kopiergeschützte Videoinhalte – und dazu zählen in der Regel auch gekaufte Videos oder Streaming-Inhalte – erscheinen auf dem Zielgerät nur als schwarzes Bild.

Dies vor Augen, sollte man zudem die Preispolitik des Entwicklers im Auge haben. Nur noch ein grundlegender Funktionsumfang steht in Verbindung mit Werbeeinblendungen und einem Wasserzeichen kostenlos zur Verfügung. Wer diese Einschränkungen ausräumen und zudem in HD-Qualität und mit erweiterten Einstellungsoptionen streamen will, wird mit satten 65 Euro für die Premium-Version zur Kasse gebeten. Ein Betrag, den man im privaten Umfeld für diesen durchaus begrenzten Anwendungszweck wohl eher nicht investieren will.