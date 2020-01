Replica: App spiegelt iPhone-Bildschirm auf Chromecast

Entwickler Tiago Martinho hat seine App Replica zum App Store-Debüt auf dem Online-Portal Producthunt präsentiert und verteilt Version 1.0 der Universal-Anwendung für iPhone und iPad zur Feier des Tages gerade kostenlos.

Sinn und Zweck des Downloads: Replica spiegelt den Bildschirminhalt von iPhone und iPad auf auf Knopfdruck an ein Chromecast-Gerät im gleichen Netzwerk.

Die App, die sich unten im Video vorstellt, unterstützt die Wiedergabe kopiergeschützter Videoinhalte zwar nicht (Apple TV+ Folgen lassen sich also nicht zum Fernseher beamen) bietet sich aber als einfacher Präsentationshelfer in Büroumgebungen an und kann schon eingestaubten Chromecast-Steckern vielleicht wieder neues Leben einhauchen.