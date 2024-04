Reon Pocket 5: Sony bringt seine Mini-Klimaanlage nach Europa

Mit dem Reon Pocket 5 bringt Sony eines der eigentümlichsten Wearables auf dem Markt nach Europa. Die tragbare Mini-Klimaanlage wurde zunächst allerdings nur für Großbritannien angekündigt und wird dort bereits zur Vorbestellung gelistet.

Die Versionsnummer 5 deutet an, dass die Sony-Klimaanlage zum Umhängen in Asien bereits seit einiger Zeit verfügbar ist. Über den dortigen Marktstart haben wir bereits vor fünf Jahren berichtet. Sony lässt im Zusammenhang mit der nun vorgestellten neuesten Version wissen, dass nicht nur die Akkuleistung des Geräts nennenswert verbessert wurde, sondern sich der kleine Lüfter jetzt auch deutlich leiser betreiben lässt. Zudem verspricht Sony eine gegenüber dem Vorgängermodell deutlich verbesserte Effizienz bei der Wärme-Absorption.

Die Bedienung des Sony Reon Pocket erfolgt wahlweise mithilfe einer im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung oder der zugehörigen Reon Pocket App. Die Leistung beim Kühlen oder Erwärmen lässt sich damit jeweils in fünf verschiedenen Stufen regeln. Alternativ zur festen Leistungseinstellung steht auch eine Automatikfunktion zur Verfügung, die durch dynamische Leistungsänderungen für das Wohlbefinden des Trägers sorgen soll und mithilfe der in dem Gerät verbauten Sensoren arbeitet.

Im Lieferumfang des Reon Pocket 5 sind zwei verschiedene Luftauslassstücke enthalten, mit deren Hilfe man sicherstellen kann, dass die Funktion nicht durch die Höhe des Kragens beeinträchtigt wird und man das Gerät dennoch bestmöglich unter der Kleidung „verstecken“ kann.

Sony will mit dem Verkauf des Reon Pocket 5 in Großbritannien Mitte Mai beginnen und zielt damit direkt auch auf die bevorstehende Sommersaison. Der Preis wird mit 139 britischen Pfund angegeben, was derzeit in etwa 161 Euro entspricht.

Sony hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob die portable Klimaanlage auch in weiteren Ländern angeboten werden soll.