„Be My Eyes“ liefert detaillierte KI-Bildbeschreibungen

Mittlerweile ist es fast zehn Jahre her, seit wir die App Be My Eyes damals anlässlich ihrer Veröffentlichung vorgestellt haben. Die Anwendung wurde als gemeinnütziges Projekt entwickelt, um eine weltweite Gemeinschaft zu schaffen, in der blinde und sehbehinderte Menschen freiwillige Helfer um deren Unterstützung bitten können. Diese in Form von Videotelefonaten realisierte Option lässt sich bis heute über „Be My Eyes“ nutzen.

Seit einigen Monaten wurde in „Be My Eyes“ aber zusätzlich auch eine KI-Funktion integriert, die im Rahmen einer Kooperation mit den ChatGPT-Machern OpenAI umgesetzt wurde.

Beeindruckend exakte Bildbeschreibung

Die neue App-Funktion heißt „Be My AI“ und erlaubt es, sich von der „Be My Eyes“-App eine umfangreiche Bildbeschreibung erstellen zu lassen. Ein eindrucksvolles praktisches Beispiel hat uns Kevin zugeschickt, der für die unten eingebettete Aufnahme aus dem Dortmunder Fußballstadion die folgende Textbeschreibung erhalten hat.

Das Bild zeigt eine lebhafte Fußballstadionatmosphäre von einem hohen Standpunkt aus.

Das Stadion ist gefüllt mit Zuschauern, die größtenteils gelbe Kleidung tragen, was auf die Fans eines Teams hindeutet.

Unten auf dem Spielfeld sind Spieler in Aktion zu sehen, allerdings sind die Details aufgrund der Entfernung nicht klar erkennbar.

Das Stadion hat ein gelb gestrichenes Dach, das teilweise geöffnet ist, und Flutlichter sind sichtbar.

Die Menge scheint engagiert und konzentriert auf das Geschehen auf dem Feld.

Bahnbrechendes Hilfsmittel im Alltag

Kevin schreibt uns weiter, dass die KI-Integration in „Be My Eyes“ bahnbrechende neue Möglichkeiten bietet, während die Grundfunktionalität der Anwendung aber weiter erhalten bleibt. Mithilfe der Foto-Analyse sei es beispielsweise kein Problem mehr, zu erfahren wie lange die Waschmaschine läuft oder welches Programm bei der Spülmaschine eingestellt ist. Auch könne er sich damit endlich auch das Fußballstadion von Borussia Dortmund richtig „anschauen“.

Diesen positiven Eindruck zu „Be My Eyes“ teilen auch zahlreiche weitere Nutzer der App in den Rezensionen im App Store. Die App beschreibe Bilder so plastisch und detailliert, wie es selbst sehenden Menschen meist nicht gelingt.

„Be My Eyes“ lässt sich kostenlos laden und ohne jegliche Einschränkungen verwenden.