Auch in Grün und Lila

Günstige Ladestecker und USB-C-Kabel von Anker
Anker bietet sein USB-C-Netzteil mit 20 Watt inklusive Ladekabel gerade für 9,99 Euro an. Wer Lust auf etwas mehr Farbe im Alltag hat, ist hier ebenfalls gut aufgehoben. Neben Schwarz und Weiß sind die Sets auch in den Farben Grün und Lila zu haben.

20 Watt kann man inzwischen zwar durchaus als unterstes Ende der Fahnenstange bezeichnen. Wenn man die 10 Euro jedoch als Paketpreis nimmt und dabei das enthaltene USB-C-Ladekabel mit anderthalb Metern Länge nicht übersieht, sprechen wir hier von einem durchaus guten Angebot. Und auch in Sachen Qualität sollte beides über dem liegen, was man sonst zu ähnlichen Preisen in der No-Name-Kategorie kaufen kann.

Das Ladegerät ist mit jeweils einem Anschluss für USB-C und für USB-A ausgestattet. Die maximalen 20 Watt können beim Anschluss eines einzelnen Geräts über USB-C ausgegeben werden und genügen, um die Schnellladefunktion aktueller Smartphones zu nutzen. Über USB-A liegt die maximale Leistungsabgabe bei 18 Watt und wenn beide Anschlüsse gemeinsam genutzt werden, können darüber zusammen bis zu 15 Watt bezogen werden.

Das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel kommt jeweils passend zu der für das Ladegerät ausgewählten Farbe. Aktuell sind noch alle vier Varianten lieferbar, wobei man erwähnen muss, dass die weiße Version ohnehin häufig zu diesem Preis erhältlich war.

Anker 20W USB C Ladegerät, iPad Netzteil, Schnellladenetzteil, iPad Ladegerät, Kompatibel mit iPhone 16/15/iPhone 15... 9,99 EUR 17,99 EUR

2 Nylonkabel für zusammen 12 Euro

Und dann haben wir noch ein kleines Ladekabel-Schnäppchen für euch. Das 180 Zentimeter lange 240W-USB-C-Ladekabel von Anker wird momentan im Doppelpack zum Preis von nur 11,99 Euro angeboten.

Unterm Strich bezahlt man hier also nur 6 Euro für ein robustes und leistungsfähiges Kabel von USB-C auf USB-C, mit dessen Hilfe sich nicht nur Mobilgeräte, sondern auch Notebooks mit voller Ladeleistung versorgen lassen. Datenübertragungen sind laut der Beschreibung mit bis zu 480 Mbit/s möglich.

Anker zufolge sorgt der Nylonmantel des Kabels nicht nur für besondere Stabilität, sondern auch für angenehme Haptik. Das Gewebe wurde zudem um eine schmutzabweisende Beschichtung ergänzt.

Anker USB C auf USB C Kabel, [2 Stück 1,8m] 240W USB C Kabel, geflochtenes und schmutzabweisendes USB C Ladekabel für... 11,99 EUR 19,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
22. Aug. 2025 um 12:21 Uhr von chris Fehler gefunden?


    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Was ist eigentlich so schwer daran ein USB-C Kabel zu verkaufen, dass auch bei der Datenübertragung USB-C Geschwindigkeit liefert?

    • Vermutlich kosten die Chips 1,3 Cent mehr und die Zielgruppe wird immer kleiner.
      Vieles läuft drahtlos oder im LAN (Netzwerkkabel), dann gibt’s noch Thunderbolt wenn’s wirklich auf Speed ankommt etc.
      Für den breiten Markt scheint das nicht mehr gefragt zu sein.

    • Das bestimmt der Bedarf am Markt; so einfach ist das!
      Wer USB-C-Kabel für die Datenübertragung benötigt, findet diese nach wie vor bei vielen Herstellern.
      Ich persönlich (nicht repräsentativ,) kenne allerdings Niemanden, der diese Kabel für die Datenübertragung nutzt.
      Ich behaupt mal: Viele wissen noch nicht mal, das dies technisch möglich wäre…

    • Meerschweinchen

      Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Daten über ein Kabel übertragen habe. Wenn du das tun musst, dann kauf doch das entsprechende Kabel. Was ist so schwer daran?

      Antworten Melden

    • Was mich nervt ist, dass es scheinbar kein Kabel zu geben scheint, mit dem man alles machen kann. Ich habe zum Beispiel Lampen zu aufladen, das funktioniert nur mit dem mitgelieferten Kabel.

      Antworten Melden

  • Cave: Bei gleichzeitiger Nutzung von USB-C und USB-A jeweils 7,5W.
    (Bei Nutzung nur USB-C 20W/ nur USB-A 18W).

    Antworten Melden

