Günstige Ladestecker und USB-C-Kabel von Anker

Anker bietet sein USB-C-Netzteil mit 20 Watt inklusive Ladekabel gerade für 9,99 Euro an. Wer Lust auf etwas mehr Farbe im Alltag hat, ist hier ebenfalls gut aufgehoben. Neben Schwarz und Weiß sind die Sets auch in den Farben Grün und Lila zu haben.

20 Watt kann man inzwischen zwar durchaus als unterstes Ende der Fahnenstange bezeichnen. Wenn man die 10 Euro jedoch als Paketpreis nimmt und dabei das enthaltene USB-C-Ladekabel mit anderthalb Metern Länge nicht übersieht, sprechen wir hier von einem durchaus guten Angebot. Und auch in Sachen Qualität sollte beides über dem liegen, was man sonst zu ähnlichen Preisen in der No-Name-Kategorie kaufen kann.

Das Ladegerät ist mit jeweils einem Anschluss für USB-C und für USB-A ausgestattet. Die maximalen 20 Watt können beim Anschluss eines einzelnen Geräts über USB-C ausgegeben werden und genügen, um die Schnellladefunktion aktueller Smartphones zu nutzen. Über USB-A liegt die maximale Leistungsabgabe bei 18 Watt und wenn beide Anschlüsse gemeinsam genutzt werden, können darüber zusammen bis zu 15 Watt bezogen werden.

Das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel kommt jeweils passend zu der für das Ladegerät ausgewählten Farbe. Aktuell sind noch alle vier Varianten lieferbar, wobei man erwähnen muss, dass die weiße Version ohnehin häufig zu diesem Preis erhältlich war.

2 Nylonkabel für zusammen 12 Euro

Und dann haben wir noch ein kleines Ladekabel-Schnäppchen für euch. Das 180 Zentimeter lange 240W-USB-C-Ladekabel von Anker wird momentan im Doppelpack zum Preis von nur 11,99 Euro angeboten.

Unterm Strich bezahlt man hier also nur 6 Euro für ein robustes und leistungsfähiges Kabel von USB-C auf USB-C, mit dessen Hilfe sich nicht nur Mobilgeräte, sondern auch Notebooks mit voller Ladeleistung versorgen lassen. Datenübertragungen sind laut der Beschreibung mit bis zu 480 Mbit/s möglich.

Anker zufolge sorgt der Nylonmantel des Kabels nicht nur für besondere Stabilität, sondern auch für angenehme Haptik. Das Gewebe wurde zudem um eine schmutzabweisende Beschichtung ergänzt.