Edel-Hardware TP–7: Audiorecorder mit Bluetooth, MFi und iPhone-App

Digitale Audiorecorder, mit denen sich Interviews, Außenaufnahmen und Podiumsdiskussionen in bestmöglicher Audioqualität mitschneiden lassen, werden im Netz zu Preisen zwischen 40 und 200 Euro angeboten. Dass sich in der Kategorie auch ein Kandidat mit einem Verkaufspreis von 1499 Euro unterbringen lässt, will die Hardware-Boutique Teenage Engineering in diesem Sommer beweisen.

So hat das in Schweden ansässige Team von Teenage Engineering, das zuletzt durch seine Mitarbeit an der Spielekonsole Playdate auf sich aufmerksam machen konnte und zuvor eine ganze Generation elektronischer Musikliebhaber mit dem OP–1 verzauberte, jetzt ein neuen Produkt angekündigt.

Ab Sommer 2023 für 1499 Euro

Bei der Hardware mit der schlichten Bezeichnung TP–7 handelt es sich um einen ultraportablen, digitalen Audiorecorder, der über ein integriertes Mikrofon und drei zusätzliche Zwei-Wege-Anschlüsse für Headsets, externe Mikros und andere Signalquellen verfügt. Hier geht es zum schön illustrierten Handbuch.

Das nur 96 mm x 68 mm x 16 mm kleine Gerät soll zudem über einen USB-C-Port verfügen, mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet sein, Apples MFi-Zertifizierung besitzen und von einer iPhone-Applikation begleitet werden, die sich um die umgeladene Transkription eingesprochener Aufnahmen kümmern soll.

Mikro, USB-C, Bluetooth, iPhone-App

Im seinem Inneren verfügt der TP-7 über 128 GB integrierten Speichern und visualisiert laufende Aufnahmen durch einen rotierenden „Plattenteller“, der gleichzeitig auch als Bedienelement genutzt werden kann und nicht nur das Pausieren laufender Aufnahmen ermöglicht, sondern auch das schnelle Zurückspulen beziehungsweise die punktgenaue Suchen nach bestimmten Stellen in der Aufnahme.

Der TP–7 soll noch im laufenden Sommer in den Verkauf gehen und dann die restlichen Geräte des so genannte Field Systems ergänzten, dazu gehören das Mikrofon CM–15, der Mixer TX-6 und das digitale Audiostudio OP–1.

TP-7 im Video-Trailer