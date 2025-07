Rechen-App Kalkyl: Frisch aktualisiert, Pro-Version kostenlos nutzbar

Die Taschenrechner-Applikation Kalkyl für iPhone und iPad wurde heute in einer neuen Version veröffentlicht. Mit dem letzten Update hat die aus Schweden stammende App ihr Funktionsspektrum um mehrere Werkzeuge für anspruchsvollere Berechnungen erweitert und schiebt heute ergänzende Fehlerbehebungen nach.

Kalkyl erlaubt unter anderem die Umrechnung zusammengesetzter Einheiten. Anwender können etwa Flächenpreise in verschiedenen Währungen und Maßeinheiten vergleichen. Die App berücksichtigt dabei aktuelle Wechselkurse und erlaubt so direkte Umrechnungen wie Euro pro Quadratmeter in US-Dollar pro Quadratfuß. Auch physikalische Einheiten wie Meter pro Sekunde lassen sich in andere Systeme übertragen.

Ebenfalls kürzlich implementiert wurde die Möglichkeit, Berechnungen in gemeinsam genutzten Dokumenten anzulegen. Die sogenannten kollaborativen Dokumente erlauben die parallele Bearbeitung durch mehrere Personen. Verschachtelte Ausdrücke werden dabei ebenso unterstützt wie voneinander abhängige Rechenoperationen.

Mathematische Funktionen und Bedienhilfen

Eine zusätzliche Erweiterung betrifft den Bereich der symbolischen Mathematik. Kalkyl kann inzwischen auch Ableitungen komplexer Ausdrücke berechnen und etwa Funktionen wie √cos(x²) analysieren. Ergänzend dazu wurde die Bedienung der App weiter verbessert. Per Wischgeste lassen sich doppelt belegte Tasten nutzen, zudem stehen Rückgängig- und Wiederholungsfunktionen bereit. Auf Geräten mit Trackpad-Unterstützung ist eine präzisere Eingabe möglich.

Auf dem iPad wurde das Zeigerverhalten verfeinert. Zudem bietet die App dort die Möglichkeit, einfache grafische Darstellungen direkt zu erstellen. Schriftgrößen lassen sich individuell anpassen, und die Darstellung von Zahlen orientiert sich an den regionalen Einstellungen des Nutzers.

Kalkyl bleibt weiterhin vollständig kostenfrei nutzbar. Die vormals kostenpflichtigen Pro-Funktionen wurden bereits im vergangenen Jahr für alle Nutzer freigeschaltet. Eine gute App.