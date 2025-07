Lidl startet offenbar bundesweit mit digitalem Pfandbon

Der Lebensmittel-Discounter Lidl hat offenbar mit der bundesweiten Einführung digitaler Pfandbons begonnen. Wie zuerst dem Supermarktblog aufgefallen ist, weisen inzwischen viele Filialen ihr Kundinnen und Kunden darauf hin, Pfandbeträge über die Lidl-Plus-App zu verwalten. Die Funktion war zuvor nur in ausgewählten Testregionen verfügbar.

Zur Nutzung wird der entsprechende Menüpunkt in der App geöffnet. Anschließend scannt man den am Automaten angezeigten QR-Code, woraufhin das Pfandguthaben digital dem Nutzerkonto gutgeschrieben wird. Bei einem späteren Einkauf kann der Betrag automatisch mit dem Gesamtpreis verrechnet oder gezielt eingelöst werden. Die Gültigkeit der Bons beträgt drei Jahre, eine Einlösung ist allerdings nur in jener Filiale möglich, in der der Bon erstellt wurde. Wird das Lidl-Plus-Konto gelöscht, verfällt das nicht genutzte Guthaben dauerhaft.

Die Umstellung ist mittlerweile an vielen Standorten sichtbar. Aufkleber und Hinweise auf den Displays der Rücknahmeautomaten machen auf die App-Funktion aufmerksam. Die Darstellung variiert leicht je nach Automatentyp. Wichtig ist, dass der Scan vor Abschluss des Rückgabevorgangs erfolgt. Wartet man zu lange, wird automatisch wieder ein Papierbon erzeugt.

Neue Regeln für digitale Dienste über Lidl Plus

Bereits seit Mai gelten überarbeitete Teilnahmebedingungen für das Kundenprogramm Lidl Plus. Besonders betroffen ist der sogenannte „Rabattsammler Plus“, der in der App aktiviert werden kann. Wer über Lidl vergünstigten Zugang zu digitalen Drittangeboten wie Disney+ erhält, muss dafür monatlich bestimmte Einkaufswerte erreichen. Wird der Mindestbetrag nicht erreicht, wird der Zugang automatisch pausiert.

Mit der Ausweitung der digitalen Pfandbons rückt Lidl seine App weiter in den Fokus des Einkaufs. Eine offizielle Bestätigung der bundesweiten Einführung gibt es bislang nicht. Gegenüber dem Supermarktblog sprach das Unternehmen lediglich von laufenden Tests in ausgewählten Filialen. Die Beobachtungen in der Fläche deuten jedoch darauf hin, dass es sich um mehr als einen Probebetrieb handelt.