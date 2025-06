Readdle erweitert Documents-App um Linkverwaltung

Die iOS-Anwendung „Documents“ des Softwarestudios Readdle erhält mit dem jüngsten Update eine neue Funktion, die den Umgang mit Online-Links vereinfachen soll. Nutzer können ab sofort Webadressen wie reguläre Dateien behandeln. Das heißt, Links lassen sich innerhalb der App speichern, in Ordner einsortieren, durchsuchen und bei Bedarf weiterverarbeiten.

Web-Links wie Dateien organisieren

Readdle will damit auf die wachsende Zahl an digitalen Inhalten reagieren, die häufig in verschiedenen Apps, Notizen oder Chatverläufen abgelegt werden und später schwer auffindbar sind. Zudem bringt man sich in Position für den Herbst, wenn Apples Vorschau-App auch auf dem iPhone Einziehen wird und es damit einen Grund weniger gibt, zur Documents-App zu greifen.

Die Link-Erkennung erfolgt automatisch beim Start der App, sobald zuvor eine Adresse in die Zwischenablage kopiert wurde. Anwender können die erkannte URL sofort abspeichern und wie jede andere Datei organisieren. Die Darstellung erfolgt mit Vorschaubild, Titel und passender Symbolik. Je nach Inhalt lassen sich gespeicherte Links zusätzlich in PDFs umwandeln, kommentieren oder direkt weiterleiten.

Geräteübergreifende Nutzung

Die neue Funktion steht allen Documents-Nutzern kostenlos zur Verfügung und ist auf iPhone, iPad und Mac nutzbar. Dank iCloud-Synchronisation bleiben gespeicherte Links auf allen verbundenen Geräten verfügbar. Dadurch können Inhalte auf dem Smartphone gesammelt und später am Desktop bearbeitet oder archiviert werden.

Beispielhafte Anwendungsfälle nennt Readdle etwa für Studium und Arbeit, zur Reiseplanung oder für spätere Lektüre. Auch Einkaufslisten lassen sich so anlegen, indem Produktseiten gesammelt und in einem Wunschlisten-Ordner abgelegt werden. Die Links bleiben nicht nur auffindbar, sondern lassen sich über die App auch weiterverarbeiten, was der klassischen Lesezeichenverwaltung im Browser überlegen sein soll.