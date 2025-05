Readdle Calendars: Planer als Aufgabenverwaltung im Kalender

Bereits Ende März wurde mit dem sogenannten „Planer“ eine neue Aufgabenverwaltung in die iOS-App Calendars von Readdle eingeführt. Wir haben etwas Zeit benötigt, um uns mit den neuen Funktionen vertraut zu machen – inzwischen gehört die schnelle Aufgabenübersicht fest zu unserem Alltag und hat sich im Einsatz bewährt.

Unser Eindruck: Wer seinen digitalen Kalender regelmäßig auch zur Aufgabenplanung nutzt, dürfte von dem Update profitieren. Termine und To-dos lassen sich nun in einer gemeinsamen Ansicht verwalten, was den täglichen Umgang mit der App spürbar vereinfacht.

Zentraler Bestandteil ist die Möglichkeit, Aufgaben direkt in die Tages-, Wochen- oder Monatsansicht zu integrieren. Die To-dos lassen sich per Drag-and-drop einplanen, farblich kennzeichnen oder priorisieren. Wer häufig wiederkehrende Einträge verwendet, kann auf sogenannte Termin-Shortcuts zurückgreifen – vordefinierte Aufgaben, die flexibel eingefügt werden können, ohne an einen festen Zeitpunkt gebunden zu sein.

Aufgaben. Schnellzugriff. Synchronisation.

Besonders hilfreich im Alltag ist der anpassbare Schnellzugriff am unteren Bildschirmrand, erreichbar über ein Blitzsymbol. Hier können Aufgabenlisten durchblättert, neue To-dos hinzugefügt oder bestehende Einträge direkt in den Kalender gezogen werden – ohne zwischen verschiedenen Menüs wechseln zu müssen. Auch die Reihenfolge der angezeigten Listen lässt sich individuell anpassen.

Die App synchronisiert zuverlässig mit Apple Erinnerungen, Google Tasks und der Mac-Version von Calendars, sodass Änderungen auf allen Geräten aktuell bleiben.

Weiterhin die beste Monatsansicht

Auch ein Jahr nach der Einstellung des Vorgängers Calendars 5 und dem damals eher abrupten Wechsel auf die neue App bleibt Readdles Kalenderlösung aus unserer Sicht ungeschlagen.

Gerade im Vergleich mit Apples Standard-Kalender zählt Calendars für uns zu den wenigen Apps, bei denen sich der Abo-Preis von rund 20 Euro im Jahr tatsächlich rechnet. Alternativ bietet Readdle eine lebenslange Freischaltung der Pro-Funktionen für etwa 60 Euro an – eine Option, das insbesondere Bestandskunden im Blick behalten sollten, wenn demnächst die Entscheidung über eine Verlängerung des bisherigen Jahresabos ansteht.

Wir haben im Laufe der Jahre viele Kalender-Apps getestet – keine hat sich dabei so zuverlässig, gepflegt und alltagstauglich gezeigt wie die Lösung von Readdle. Wir nutzen die App seit 2012.