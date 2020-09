Razer Kishi: Teurer iPhone-Game-Controller im Switch-Design

Der zu Jahresbeginn angekündigte Game-Controller Razer Kishi für iPhone ist jetzt erhältlich. Der Apple Store bietet das mit diversen iPhone-Modellen kompatible Zubehör jetzt zum stolzen Preis von 109,95 Euro an. Das Angebot des Controllers ist für Razer gleichzeitig eine Premiere: Erstmals wird ein Zubehörprodukt des Herstellers direkt über Apple vertrieben.

Der mit klickbaren Analogsticks, Tasten auf der Vorderseite, Multifunktionstasten und einem 8-Wege-D-Pad ausgestattete Kishi basiert auf dem Android-Controller Junglecat. Für die Verwendung mit dem iPhone ist das Gerät mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet und von Apple zertifiziert. Bei schwachem iPhone-Akku ist auch das Pass-Trough-Laden mithilfe eines an den Controller angeschlossenen Ladegeräts möglich.

Die Controller-Anbindung über Lightning sorgt dem Hersteller zufolge für ultra-niedrige Latenzen und dementsprechend gutes Kontrollverhalten. Besondere Ergonomie soll für optimales Handling sorgen. Bei Nichtbenutzung lassen sich die beiden Seiten des Controllers kompakt zusammenschieben.

Der Razer Kishi lässt sich mit den folgenden iPhone-Modellen verwenden: iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max.