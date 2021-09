Indie-Adventure „Night in the Woods“ startet auf iOS

Das Entwicklerstudio Finji bringt das 2017 zunächst für PlayStation und Computer veröffentlichte Adventure „Night in the Woods“ aufs iPhone. Die iOS-Version des Spiels lässt sich jetzt zum Preis von 5,99 Euro im App Store laden.

„Night in the Woods“ ist in hoch gelobtes und grafisch ansprechend umgesetztes Point-and-Click-Adventure um die Rückkehr der Studienabbrecherin Mae Borowski in die zerfallende ehemalige Bergbaustadt Possum Springs. Mae muss erkennen, dass sich in den Jahren ihre Abwesenheit viel verändert hat und begibt sich auf eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise.