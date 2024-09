Rainbow Six Mobile: Ubisoft entfernt Vorbestellung aus dem App Store

Heimlich, still und leise hat Ubisoft vor zwei Tagen die Vorbestellerseite des Mobilablegers vom Taktikshooters Rainbow Six: Siege aus dem App Store entfernt.

Ursprünglich ließ sich Rainbow Six Mobile noch für den heutigen 19. September vorbestellen. Dabei handelte es sich jedoch gar nicht um das tatsächlich geplante Erscheinungsdatum, sondern lediglich um einen Platzhalter, den man offenbar vergessen hatte zwischenzeitlich zu korrigieren.

Dass der Titel pünktlich zur vermeintlichen Veröffentlichung kommentarlos aus dem App Store verschwunden ist, sorgte kurzfristig für Verwirrung. Ubisofts Community Management versuchte zwar zu beschwichtigen und bestätigte, dass auch weiterhin an der Mobilumsetzung gearbeitet wird. Ein verbindliches Veröffentlichungsdatum ließ man sich hingegen nicht abringen.

Allerdings findet sich bereits im letzten Finanzbericht des Unternehmens ein Verweis darauf, dass die beiden Mobilumsetzungen Rainbow Six Mobile und The Division Resurgence nicht mehr in diesem Geschäftsjahr erscheinen werden. Dieses endet bei Ubisoft traditionell am 31. März.

Rainbow Six Mobile und The Division Resurgence werden im Geschäftsjahr 2025 nicht mehr erwartet, da sich die Teams die nötige Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass die Erlebnisse die Erwartungen eines anspruchsvollen, jedoch sehr großen Marktes erfüllen.

Zwar befindet sich Rainbow Six Mobile seit geraumer Zeit in Mexiko, Kanada, Kolumbien und Chile im Soft Launch. Der weltweite Release wurde jedoch bereits mehrfach verschoben. Gerüchteweise soll das Spiel eine überarbeitete Grafikengine erhalten, um in zeitgemäßer Optik erscheinen zu können. Was zumindest die zusätzlich benötigte Zeit rechtfertigen würde. Wir empfehlen in der Zwischenzeit dennoch lieber den Griff zur PC- und Konsolenversion. Diese feiert zwar bald ihren neunten Geburtstag, wird aber immer noch gepflegt und regelmäßig mit Updates versorgt.