iPhone 16: Frühe Bestellungen werden pünktlich eintreffen

Auch in diesem Jahr dürfen sich all jene Apple-Nutzer, die direkt zum Bestellstart ihr neues iPhone, eine neue Apple Watch oder auch die neuen AirPods bestellt haben, auf eine pünktliche Zustellung freuen. Bereits seit gestern Abend gehen hier Zuschriften von Lesern ein, die Versandbenachrichtigungen nicht nur von Apple, sondern auch direkt von den verschiedenen Paketdienstleistern erhalten haben.

Auch die bei den Mobilfunkanbietern bestellten Geräte befinden sich zumindest teilweise im Versand. Positives Feedback ist hier von Lesern eingegangen, die ihr neues iPhone über die Telekom bestellt haben. Auch hier wird die Zustellung für den morgigen Freitag erwartet.

Wenn man bei Apple-Vertriebspartnern wie Amazon oder MediaMarkt vorbestellt hat, ist eine Zustellung direkt am ersten Verkaufstag eher fraglich. Beide Verkäufer bieten zwar die Möglichkeit zur Bestellung an, bislang jedoch noch ohne konkretes Terminversprechen. Hier werden die tatsächlich vorhandenen Stückzahlen und Lieferzeiten wohl erst ab morgen Vormittag angezeigt. Mit etwas Glück findet ihr dann auch noch eine MediaMarkt-Filiale mit Lagerbestand. Die bessere Wahl ist zwar immer ein Apple Store, doch sind diese in Deutschland ja eher spärlich gesät.

Last-Minute-Bestellungen morgen möglich

Konkrete Informationen zur Verfügbarkeit der neuen Geräte in den Ladengeschäften von Apple dürft ihr auch nicht vor morgen Vormittag erwarten. Aktuell lassen sich die Geräte nicht für die Abholung dort vorbestellen. Es ist aber davon auszugehen, dass die neuen Modelle von morgen an zumindest in begrenzter Zahl auch in allen Apple Stores in Deutschland verfügbar sind.

Wer jetzt noch eine Online-Bestellung bei Apple absetzen will, muss sich abhängig vom gewünschten Gerät und dessen Ausführung zum Teil auf längere Wartezeiten einstellen. Auf die neuen iPhone-Modelle wartet man je nach Farbe und Speichergröße schon bis in den Oktober hinein. Auch hier empfiehlt es sich, nach dem offiziellen Verkaufsstart morgen nochmal die Verfügbarkeit in lokalen Apple Stores oder bei den Vertriebspartnern von Apple abzuchecken.