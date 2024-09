Für iPhone 16 Pro: Neues Sport und Rugged Case von Nomad

Der in kalifornischen ansässige Zubehör-Anbieter Nomad hat neue Schutzhüllen für das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max auf den Markt gebracht. Mit den Modellen Rugged Case und Sport Case bietet das Unternehmen zwei neue Hüllen, die robusten Schutz und elegantes Design vereinen sollen. Beide Modelle sowie ein Displayschutz aus Aluminuimsilikatglas sind ab sofort auch in Deutschland erhältlich.

Nomad Sport Case und Rugged Case

Das Sport Case zeichnet sich laut Hersteller durch ein seidenes Finish und eine matte PET-Beschichtung aus. Die Schutzhülle aus Polycarbonat verfügt über stoßdämpfende Bumper aus thermoplastischem Elastomer, die Stürze aus bis zu 2,4 Metern Höhe abfangen sollen. Magnete im Inneren der Hülle sorgen sich um die volle Kompatibilität mit MagSafe-Zubehör. Erhältlich ist das Sport Case in den Farben Vulcan Black, Stone und Naval Blue zu einen Preis von 45 Euro.



Das Rugged Case richtet sich an Nutzer, die besonders hohen Schutz für ihr Smartphone suchen. Es ist mit einem Polycarbonat-Rahmen und einer matten PET-Rückseite ausgestattet, die laut Nomad Fingerabdrücke und Kratzer minimieren soll. Bumper an den Ecken und ein verstärkter Rahmen sollen das iPhone bei Stürzen aus bis zu 4,5 Metern Höhe schützen. Die Hülle verfügt ebenfalls über MagSafe-kompatible Magnete und ist in den Farben Black und Atlantic Blue erhältlich. Der Preis liegt bei 55 Euro.



Nomad Screen Protector

Der Screen Protector von Nomad soll das Display des iPhone 16 vor Kratzern und Fingerabdrücken bewahren. Der ultradünne Displayschutz aus Aluminiumsilikatglas wird als besonders widerstandsfähig beschrieben und soll die Bildschirmempfindlichkeit sowie den Einsatz von Face ID nicht beeinträchtigen. Die Anbringung erfolgt mithilfe einer selbstklebenden Folie, die blasenfrei fixiert werden kann. Der Displayschutz ist zu einem Preis von 30 Euro erhältlich.

Nomad hebt hervor, dass alle Produkte passgenau für die neuen iPhone-Modelle entwickelt wurden und sowohl mit MagSafe als auch mit klassischen Qi-Ladegeräten kompatibel sind. Die Schutzhüllen und der Displayschutz können ab sofort über Amazon bezogen werden.