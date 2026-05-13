Quick Share: Google baut AirDrop-Anbindung weiter aus

Google baut den Dateiaustausch zwischen Android-Geräten und iPhones weiter aus. Quick Share kann auf unterstützten Android-Smartphones bereits mit Apples AirDrop zusammenarbeiten. Diese direkte Kompatibilität soll im Laufe des Jahres auf weitere Geräte von Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi und Honor ausgeweitet werden.

Damit setzt Google die Annäherung zwischen Android und iOS fort. Wir hatten bereits im Februar über den geplanten Quick-Share-Ausbau berichtet. Zuvor hatte Google die AirDrop-Kompatibilität zunächst auf ausgewählten Pixel-Modellen eingeführt.

Für iPhone-Nutzer ist die Entwicklung natürlich dann im Alltag spannend, wenn Fotos, Videos oder Dokumente schnell mit Android-Nutzern geteilt werden sollen. Bislang führen solche Situationen häufig über Messenger, Cloud-Speicher oder E-Mail. Quick Share soll diesen Umweg zumindest teilweise überflüssig machen.

QR-Code als Ausweichlösung

Nicht jedes Android-Gerät wird die direkte AirDrop-Kompatibilität sofort unterstützen. Für diese Fälle führt Google eine QR-Code-Lösung ein. Android-Nutzer können über Quick Share einen Code erzeugen, den iPhone-Nutzer scannen. Anschließend wird die Datei über die Cloud bereitgestellt.

Das ist nicht ganz dasselbe wie eine lokale AirDrop-Übertragung, dürfte im Alltag aber trotzdem praktischer sein als viele bisherige Umwege. Google startet die Verteilung der QR-Code-Funktion nach eigenen Angaben jetzt und will sie innerhalb des nächsten Monats für alle Android-Geräte verfügbar machen.

Auch WhatsApp soll Quick Share nutzen

Zusätzlich soll Quick Share künftig direkt in ausgewählten Apps auftauchen. Google nennt hier ausdrücklich WhatsApp als Beispiel. Damit könnten Dateien aus dem Messenger heraus schneller an andere Geräte weitergegeben werden, ohne jedes Mal den klassischen Teilen-Dialog bemühen zu müssen.

Die Neuerung passt zu weiteren Schritten, mit denen Apple und Google die Grenzen zwischen iPhone und Android durchlässiger machen. Dazu zählt auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten, die mit iOS 26.5 zwischen iPhone- und Android-Nutzern vorbereitet wurde. Von einer echten Gleichstellung mit AirDrop innerhalb des Apple-Ökosystems ist Quick Share zwar noch entfernt, der Austausch zwischen beiden Welten wird aber spürbar einfacher.