Quick Charge 5 soll Android-Geräte in 5 Minuten zur Hälfte füllen

„Quick Charge“ ist ein von Qualcomm gesetzter Standard für Android-Geräte. Die jetzt neu vorgestellte Version „Quick Charge 5“ ist laut Herstellerangaben bis zu 70 Prozent effizienter als sein Vorgänger. Als derzeit weltweit schnellste kommerzielle Aufladelösung soll Quick Charge 5 Android-Geräte innerhalb von fünf Minuten von 0 auf 50 Prozent Batterielebensdauer zu bringen.

Diese eindrucksvollen Leistungsdaten machen einmal mehr die enormen Vorteile von kabelgebundenen Ladelösungen gegenüber drahtlosen Technologien deutlich. Wer seinen Akku in möglichst kurzer Zeit befüllen will, kommt um diesen Anschlusstyp nicht herum. Moderne Apple-Geräte lassen sich derzeit im Schnelllademodus innerhalb von 30 Minuten zur Hälfte auffüllen und auch hier sind wir sicher noch nicht am Ende der Fahnenstange.

Qualcomm will USB-C-Geräte damit bis zu viermal schneller laden als bisher. Eine vollständige Aufladung des Akkus sei damit in nur etwa 15 Minuten möglich. Gleichzeitig könne man die dabei auftretende Temperatur um bis zu 10 Grad Celsius senken.

Um die maximale Ladeleistung zu erhalten, muss allerdings auch Qualcomm tricksen. So ist eine besondere Kombination aus Prozessor und Akku notwendig, statt einem einzelnen Akku werden hier zwei gleiche Akkus gebündelt, die sich quasi parallel aufladen lassen. Die von Qualcomm hierfür vorgesehenen Kombinationen erlauben auch das drahtlose, dann allerdings langsamere Aufladen.

Quick Charge 5 soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Qualcomm zufolge unterstützt die Technologie bereits die aktuellen Prozessortypen Snapdragon 865 und 865 Plus.