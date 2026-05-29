Qualcomm bringt „iPhone-Gefühl“ in günstigere Android-Handys

Neue Konkurrenz fürs iPhone? Qualcomm hat mit Snapdragon 6 Gen 5 und Snapdragon 4 Gen 5 zwei neue Smartphone-Chips vorgestellt, die vor allem günstigere und mittelpreisige Android-Geräte spürbar flüssiger machen sollen. Im Fokus steht dabei weniger reine Spitzenleistung, sondern das, was Nutzer im Alltag direkt merken: schnellere App-Starts, weniger Ruckler und flüssigere Animationen.

Die neue Funktion nennt Qualcomm „Snapdragon Smooth Motion UI“. Beim Snapdragon 6 Gen 5 sollen Apps bis zu 20 Prozent schneller starten, gleichzeitig spricht der Hersteller von 18 Prozent weniger Bildschirmrucklern. Beim günstigeren Snapdragon 4 Gen 5 fallen die Versprechen sogar noch deutlicher aus: 43 Prozent schnellere App-Starts und 25 Prozent weniger Ruckler.

Gerade das ist für die Konkurrenz zum iPhone interessant. Apple punktet seit Jahren nicht nur mit hoher Chip-Leistung, sondern auch mit einer sehr gleichmäßigen Bedienung. Wenn Android-Geräte im niedrigeren Preisbereich weniger haken, schneller reagieren und Animationen sauberer darstellen, wird der Abstand im Alltag zumindest kleiner.

Mehr Leistung für günstigere Geräte

Der Snapdragon 6 Gen 5 richtet sich an die obere Mittelklasse. Neben der flüssigeren Oberfläche nennt Qualcomm eine 21 Prozent stärkere Grafikleistung, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 und KI-Funktionen für Kamera und Display. Dazu gehören unter anderem bessere Nachtaufnahmen, digitaler Zoom und verbessertes HDR10-Video.

Der Snapdragon 4 Gen 5 zielt auf noch günstigere Geräte. Hier soll die Grafikleistung gegenüber dem Vorgänger um 77 Prozent steigen. Außerdem unterstützt die 4er-Serie erstmals Spiele mit bis zu 90 Bildern pro Sekunde. Für günstige Smartphones ist das ein deutlicher Schritt, auch wenn Hersteller die jeweiligen Funktionen am Ende selbst umsetzen müssen.

Erste Geräte später im Jahr

Die ersten Smartphones mit den neuen Chips sollen später in diesem Jahr oder Anfang 2027 erscheinen. Qualcomm nennt unter anderem Honor, Redmi, OPPO und Realme als Partner. Für iPhone-Nutzer ist das vor allem als Marktbewegung spannend: Der Druck auf Apples günstigere Modelle wächst nicht durch ein einzelnes Android-Flaggschiff, sondern durch immer bessere Geräte im Preisbereich darunter.

Ob die neuen Snapdragon-Chips im Alltag wirklich so viel bringen wie versprochen, müssen Tests zeigen. Wenn günstige Androids weniger ruckeln und schneller reagieren, wird der Abstand zum iPhone dort kleiner, wo er vielen Nutzern am stärksten auffällt.