Liedtexte im Auto: Musixmatch bringt Live Lyrics zu CarPlay

Musixmatch lässt sich grundsätzlich kostenlos aus dem deutschen App Store laden. Die neuen dynamischen Liedtexte für CarPlay, Sperrbildschirm und Apple Watch gehören allerdings zum Premium-Angebot. Die Preise können je nach Land und gewähltem Abo-Modell abweichen.

Musixmatch startet keine klassische CarPlay-App, in der man frei durch Liedtexte blättert. Die App nutzt Apples Unterstützung für Live Activities in CarPlay. Die Texte erscheinen also als Live-Aktivität und aktualisieren sich passend zur laufenden Musik.

Neben CarPlay bringt das Update die Live-Lyrics auch auf die Apple Watch. Laut Versionshinweisen wurden zudem die Spotify-Integration verbessert, Fehler bei der Synchronisierung behoben und Probleme beim Einrichten der App korrigiert.

Eher für Beifahrer gedacht

So reizvoll die Funktion für lange Fahrten klingt, sie ist eher etwas für Mitfahrer als für den Fahrer selbst. Laufende Liedtexte auf dem CarPlay-Display können ablenken, auch wenn sie nicht als vollwertige App-Ansicht erscheinen. Im Zweifel sollte der Blick auf Straße und Verkehr bleiben.

Für Beifahrer ist die Funktion dagegen durchaus charmant. Wer Songs mitlesen oder mitsingen möchte, muss nicht mehr zum iPhone greifen. Die Texte laufen auf dem größeren Display mit und passen damit besser zum gemeinsamen Musikhören im Auto.

Premium-Abo erforderlich

Musixmatch lässt sich grundsätzlich kostenlos aus dem App Store laden. Die neuen dynamischen Liedtexte für CarPlay, Sperrbildschirm und Apple Watch gehören allerdings zum Premium-Angebot. Im App Store wird Musixmatch Premium mit 35,99 Euro pro Jahr angegeben.

Für Apple-Music-Nutzer ist die Neuerung trotzdem interessant: Apple bietet Liedtexte zwar längst in der Musik-App an, zeigt sie über CarPlay aber nicht als eigene Mitsingansicht. Musixmatch schließt hier also eine Lücke, die Apple bislang offenlässt – vermutlich aus Sicherheitsgründen.