QR-Codes selbst erstellen: Neue Qewie-App bietet viele Funktionen

Die kürzlich neuveröffentlichte iPhone-Applikation „Qewie“ will euch dabei helfen, QR-Codes optisch ansprechender und individueller zu gestalten. Nach Angaben des Entwicklers Joseph Albanese, der die Anwendung ursprünglich für ein eigenes Projekt entwickelte, könnten Nutzer ihre QR-Codes mit wenigen Handgriffen personalisieren und diese anschließend speichern oder teilen.



Start als Hobby-Projekt

Qewie richtet sich dabei ausdrücklich an unterschiedliche Zielgruppen, wie Unternehmen, Eventplaner und Privatpersonen, die ihre QR-Codes von den herkömmlichen Schwarz-Weiß-Pixeln abheben möchten. Die App ermöglicht es, QR-Codes in verschiedenen Designs zu erstellen, was vor allem für Marketingmaterialien oder Einladungen nützlich sein könnte. Zudem lässt sich die App vergleichsweise einfach bedienen und gestattet Anwendern ihre Codes an den eigenen Geschmack anzupassen.

Mit ihrem jüngsten Update hat die erst seit Mitte September im App Store verfügbare Qewie-App mehrere neue Funktionen hinzugefügt. Neben einer verbesserten Tastatur-Ansicht, wurde unter anderem die Übertragung der fertigen QR-Code-Dateien per Airdrop auf den Mac verbessert, indem die verlinkten URL in die Dateinamen integriert wurden. Auch ist es nun möglich, die erstellten QR-Codes direkt im eigenen Fotoarchiv zu speichern.

Neue Funktionen noch diese Woche

Ein technisches Problem, das zuvor bei langen Texten in den QR-Codes auftrat und die App verlangsamt habe, sei durch eine Zeichenbegrenzung auf 150 Zeichen behoben worden. Auch die Darstellung bestimmter Elemente im Dunkelmodus des iPhones wurde nach Angaben des Entwicklers optimiert.

Für zukünftige Updates seien bereits mehrere Funktionsneuerungen geplant. Dazu zählen QR-Codes für WLAN-Zugänge, Kontaktdaten, Textnachrichten, Veranstaltungen und Standorte. Diese Funktionen sollen den App Store schon in dieser Woche erreichen und dann umgehend zur Verfügung stehen. Außerdem arbeite er an der Integration von Logos, bei der eine Farbabstimmung aus den entsprechenden Bildern entnommen und auf den Hintergrund der QR-Codes angewendet werde. Die App ist kostenlos im App Store erhältlich und soll laut Entwickler stetig weiterentwickelt werden.