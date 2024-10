Apple Podcasts mit eigenem Bereich und Charts für Serienformate

In Apples Podcast-App bekommen Serien jetzt eine eigene Kategorie. Natürlich ist zunächst einmal jeder Podcast in irgendeiner Form eine Serie. In Apples neuer Serien-Kategorie versammeln sich jedoch speziell ausgewählte Erzählformate, deren Episoden in einer bestimmten Reihenfolge gehört werden sollen.

Apple zufolge ist die neue Serien-Kategorie dazu gedacht, Nutzer der Podcast-App gezielt bei der Suche nach Produktionen mit durchgehenden Erzählstrukturen zu unterstützen. Dergleichen ist inzwischen auch hierzulande recht verbreitet; deutlich populärer sind diese Formate jedoch in den USA, was vermutlich den initialen Ausschlag für die Neuerung gegeben hat.

Auf englischsprachigen Geräten wird das neue Angebot dann auch zusätzlich durch das Format „Series Essentials“ unterstützt, bei dem monatlich eine ausgewählte Podcast-Serie besonders hervorgehoben wird. Den Auftakt macht dort die Serie „Ghost Story“.

Hierzulande findet sich zumindest auf unseren Geräten noch nichts in dieser Richtung. Man darf davon ausgehen, dass die ersten in dieser Form präsentierten Inhalte mit etwas Verspätung hierzulande ebenfalls bald bereitstehen.

Eigene Top-100-Charts für Serien

In Deutschland bereits verfügbar ist dagegen der neue Chart-Bereich „Top-Serien“. Apple zufolge handelt es sich dabei um die erste überhaupt im Podcast-Bereich angebotene Rangliste für Shows auf Serienbasis.

Die „Top-Serien“-Charts sollen Zuhörer dabei unterstützen, ihre nächste Lieblingsserie zu entdecken und – so Apple – gleichzeitig jene Schöpfer zu feiern, die einige der beliebtesten und angesagtesten Sendungen auf Apple Podcasts entwickelt haben. Die Podcast-Shows auf Serienbasis stellen Apple zufolge jedes Jahr die Mehrheit unter den am meisten geteilten und neuen Podcast-Inhalten aus. Wie bei allen anderen von Apple auf Apple Podcasts angebotenen Charts werden auch die „Top-Serien“ kontinuierlich aktualisiert. Die Rangliste umfasst insgesamt 100 Plätze.