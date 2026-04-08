WhatsApp erweitert CarPlay-Unterstützung

WhatsApp lässt sich schon seit Ewigkeiten mit CarPlay verwenden. Die Funktionen der Messenger-App waren bislang jedoch auf grundlegende Siri-Kommandos beschränkt. Man konnte Nachrichten versenden, empfangen und vorgelesen bekommen, im Großen und Ganzen war’s das dann aber auch schon. Die Entwickler von WhatsApp stellen nun eine eigene und mit erweitertem Funktionsumfang ausgestattete CarPlay-App bereit.

Die Neuerung ist Bestandteil der aktuellen WhatsApp-Version 26.13.74 für iOS und erweitert den Leistungsumfang von WhatsApp unter CarPlay um zusätzliche Messaging-Funktionen und einen Bereich für Sprachanrufe.

Chat-Liste als zentrale Übersicht

Beim Start der Anwendung in CarPlay wird die von der WhatsApp-Nutzung auf dem iPhone bekannte Chat-Liste angezeigt. Ganz im Sinne von CarPlay kann man die einzelnen Chat-Stränge zwar nicht öffnen, um die Nachrichten zu lesen, durch Antippen jedoch direkt die Spracheingabe einer neuen Nachricht starten. Das Lesen von Chat-Nachrichten auf dem CarPlay-Bildschirm wäre eine unverantwortliche Ablenkung des Fahrers. Das schnelle Antippen zum Auswählen des gewünschten Kontakts kann jedoch viel Ärger bei der Spracheingabe ersparen.

Im Bereich „Calls“ sieht man eine Übersicht der zuletzt geführten Sprachanrufe und zudem, ob es sich um einen eingehenden oder ausgehenden Anruf gehandelt hat. Auch hier lässt sich durch Antippen des jeweiligen Kontakts ein neuer Anruf starten.

Favoriten direkt über CarPlay erreichbar

Der dritte Bereich im Hauptmenü der neuen CarPlay-App von WhatsApp zeigt die auf dem iPhone markierten Favoriten. Von hier aus hat man ebenfalls die Möglichkeit, direkt eine Nachricht zu senden oder einen Sprachanruf mit dem ausgewählten Kontakt zu starten.

Laut dem hinter WhatsApp stehenden Entwicklerteam müsste die neue Ansicht auch in Deutschland schon für alle Nutzer der App verfügbar sein. Hier wurde die CarPlay-App direkt nach der Installation der neuesten Version im Auto angezeigt.