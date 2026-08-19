Jahrespaket vorübergehend mit 300 GB
Congstar legt beim Prepaid-Datenvolumen nach
Congstar wertet seine Prepaid-Tarife im Rahmen einer Sommeraktion deutlich auf. Der Telekom-Ableger stattet dabei neben seinen Monatsangeboten auch sein Prepaid-Jahrespaket mit deutlich mehr Datenvolumen aus.
300 GB für 100 Euro im Jahr
Zum Preis von 100 Euro gibt es bei Congstar jetzt ein jährliches Datenvolumen von 300 GB. Rechnerisch entspricht dies 25 GB pro Monat. Das Inklusivvolumen lässt sich jedoch frei über das gesamte Jahr verteilen, sodass beispielsweise im Urlaub mehr Daten genutzt werden können.
Regulär sind im Jahrespaket von Congstar 240 GB Datenvolumen enthalten. Nach Ablauf der zwölf Monate verlängert sich der Tarif automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht zuvor gekündigt wird. Bei jeder Verlängerung erhöht sich das jährliche Datenvolumen um weitere zehn Gigabyte.
Mehr Daten bei den Prepaid-Paketen
Auch die Standard-Prepaid-Pakete von Congstar werden aktuell wieder mit einem Datenbonus angeboten. So enthält beispielsweise die Prepaid Allnet Flat M derzeit 33 statt 25 GB Datenvolumen und kostet 10 Euro für vier Wochen.
Die Prepaid-Pakete von Congstar enthalten standardmäßig eine Flatrate für Telefonie und SMS. Beim Datenroaming ist wie bei anderen Telekom-Angeboten neben den EU-Mitgliedstaaten auch die Schweiz enthalten. Congstar funkt im Telekom-Netz, wobei die maximale Geschwindigkeit bei den Prepaid-Tarifen auf 25 Mbit/s begrenzt ist. Bei den Standardtarifen von Congstar ist 5G dagegen mit bis zu 50 Mbit/s inklusive. Ob sich dieser Unterschied im Alltag tatsächlich bemerkbar macht, dürfte stark von der jeweiligen Nutzung abhängen.
Kennenlern-Tarif für einen Euro
Bei Congstar ist übrigens weiterhin auch der Kennenlern-Tarif ohne Vertragsbindung verfügbar. Damit lassen sich die Leistungen und das von Congstar genutzte Telekom-Netz einen Monat lang für einen Euro unverbindlich ausprobieren. Dabei sind neben einer Flatrate für Telefonie und SMS insgesamt 50 GB Datenvolumen enthalten.
Ist in der Schweiz auch die Telefonie und SMS Flatrate enthalten, oder gilt das nur für Daten?
2s per Google:
https://www.congstar.de/hilfe-service/roaming/
Wisst ihr ob die Congstar Bestands Kunden auf die größeren Datenvolumen automatisch angepasst werden?
Nein, bei den Prepaid Tarifen wird man nicht automatisch angepasst. Du kannst aber über die App selbst wechseln, am besten 2 Tage vor der neuen Buchung.
Ich habe die letzten ca. 1,5 Jahren einfach jede Aktion mitgemacht und habe aktuell 46GB für 12€/4 Wochen, sogar mit 50Mbit/s, weil ich vorher wohl einen Postpaid Tarif hatte und das bei dem Prepaid Allnet L einfach übernommen wurde. 1GB habe ich weil schon über 1 Jahr Kunde bin.
In der App bekomme ich keinen aktuellen Prepaid Allnet L angezeigt, weil dieser vermutlich genau die 45GB enthält, welche ich eh schon durch die letzte Aktion habe. 60GB für 16€ / 4 Wochen, 80GB für 20€ usw. wird mir in der App alles angezeigt.
Ich finde die verschleiern die Auslandsnutzung sehr?
Verstehe ich es richtig, dass die 300GB auch in der EU genutzt werden können?
Die verschleiern das nicht, das ist seit vielen Jahren gesetzlicher Standard.
Ist unter der Rubrik Hilfe sehr einfach zu finden.
Mobile Daten in der Schweiz
Ab sofort ist Datenroaming in der Schweiz in allen Prepaid-Tarifen und in neuen Allnet Flat Tarifen mit Vertrag ab Februar 2025 inklusive. Du kannst also einfach ohne Zusatzkosten mit dem Datenvolumen deines Inlandstarifs surfen und benötigst für diese Tarife keinen Datenpass.
Telefonieren und SMS kostet.
Na klar kannst du es in der EU unter Beachtung der jeweiligen Fair-Use Policy nutzen. Seit 2017 gilt in der EU „Roam Like at Home“, dass Mobilfunkanbieter dazu verpflichtet, dass du dein inländisches Datenvolumen im EU-Ausland ohne Aufpreis nutzen kannst.
Schweiz ist nicht in der EU! deshalb ist zumindest die Frage berechtigt.
Niemand hat nach der Schweiz gefragt. Es ging nur um EU.
warum hat die telekom mit das beste netz, bietet aber nur sehr teure und schlechte verträge an? das ist so lächerlich..25m/bit download? muss man auch noch faxen, wenn man kontakt zu congstar braucht? 300 GB für den preis? viel zu teuer. es verlängert sich automatisch um ein jahr…so umgeht man die monatliche kündigungsfrist. alles so armselig von congstar/telekom. anstatt das beste zu bieten, wie vodafone mit simon zb, immer nur halbherzig das schlechteste..
Am besten gleich zur Telekom. 456 GB in einer Geschwindigkeit bis zu 750 MBit zur Verfügung. Gemessen auf Sylt per Breitbandmessung. Und das für ebenfalls 99€ pro Jahr. Schweiz und GB im Roaming inclusive. Stimmt, Bestes Netz und nahezu unschlagbar preiswert, im Sinne von seinen Preis wert. Man muss aber auch zwischen PrePaid und Vertrag unterscheiden.
ich habe eben mal geschaut. da gibt es solch ein angebot nicht. nur 240gb im jahr, für 100€. download LTE max, also bis 300 m/bit.
Ich habe zwar nicht alles verstanden, was du geschrieben hast, aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Telekom Prepaid Tarif. Alle vier Wochen habe ich für 10€ mittlerweile 77GB – find ich super!
Schon seit langem kein Post-paid Telekom Vertrag. Magenta pre-paid 20GB (bei voller Bandbreite und monatlicher GB Mitnahme) für 9,95
Wenn du auf den prepaid Jahresvertrag von Telekom wechselst bekommst du die 20GB sogar für nur 8,33€. Habe es am blackfriday mitgenommen und habe sogar 35gb für 8,33€. Also deutlich besser als das congstar Angebot. :-)
In den meisten Fällen reicht 25 MBit voll aus. Auch fürs Streamen.
100 MBit ist eher was für „wer hat den Größten…?“
ziemlich arrogant von dir. das da gleich der pimmelvergleich kommt. unter 100 m/bit brauche ich nicht. ich muss beruflich oft grössere dateien schnell laden. ich muss auch öfters einen hotspot bereitstellen… da komme ich mit 25 m/bit nicht hin. und wenn ein mobilfunkanbieter das als standard setzt, ist das eine künstliche drosselung_ das ist und bleibt armselig..
@McUlli
Ganz schön realitätsfern, aber gut, dass du happy mit 25mbit bist
:-)))
In der Sekunde in der eine der Telekom Discountmarken die eSIM für die Apple Watch anbietet, würde ich mir so einen Tarif holen. Leider wird das voraussichtlich nie passieren.
Ich hatte das mal mit bedauernd feststellen, wie sehr das den Akku meiner Uhr leer gezogen hat
Ja, aber ich hab das in Notfällen schon gebraucht oder zum Laufen ohne Handy, aber trotzdem in Notfällen erreichbar. Ich möchte das nicht mehr missen.