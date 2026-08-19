Congstar legt beim Prepaid-Datenvolumen nach

Congstar wertet seine Prepaid-Tarife im Rahmen einer Sommeraktion deutlich auf. Der Telekom-Ableger stattet dabei neben seinen Monatsangeboten auch sein Prepaid-Jahrespaket mit deutlich mehr Datenvolumen aus.

300 GB für 100 Euro im Jahr

Zum Preis von 100 Euro gibt es bei Congstar jetzt ein jährliches Datenvolumen von 300 GB. Rechnerisch entspricht dies 25 GB pro Monat. Das Inklusivvolumen lässt sich jedoch frei über das gesamte Jahr verteilen, sodass beispielsweise im Urlaub mehr Daten genutzt werden können.

Regulär sind im Jahrespaket von Congstar 240 GB Datenvolumen enthalten. Nach Ablauf der zwölf Monate verlängert sich der Tarif automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht zuvor gekündigt wird. Bei jeder Verlängerung erhöht sich das jährliche Datenvolumen um weitere zehn Gigabyte.

Mehr Daten bei den Prepaid-Paketen

Auch die Standard-Prepaid-Pakete von Congstar werden aktuell wieder mit einem Datenbonus angeboten. So enthält beispielsweise die Prepaid Allnet Flat M derzeit 33 statt 25 GB Datenvolumen und kostet 10 Euro für vier Wochen.

Die Prepaid-Pakete von Congstar enthalten standardmäßig eine Flatrate für Telefonie und SMS. Beim Datenroaming ist wie bei anderen Telekom-Angeboten neben den EU-Mitgliedstaaten auch die Schweiz enthalten. Congstar funkt im Telekom-Netz, wobei die maximale Geschwindigkeit bei den Prepaid-Tarifen auf 25 Mbit/s begrenzt ist. Bei den Standardtarifen von Congstar ist 5G dagegen mit bis zu 50 Mbit/s inklusive. Ob sich dieser Unterschied im Alltag tatsächlich bemerkbar macht, dürfte stark von der jeweiligen Nutzung abhängen.

Kennenlern-Tarif für einen Euro

Bei Congstar ist übrigens weiterhin auch der Kennenlern-Tarif ohne Vertragsbindung verfügbar. Damit lassen sich die Leistungen und das von Congstar genutzte Telekom-Netz einen Monat lang für einen Euro unverbindlich ausprobieren. Dabei sind neben einer Flatrate für Telefonie und SMS insgesamt 50 GB Datenvolumen enthalten.