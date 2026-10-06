Pünktlich zur Heizsaison: Smarte Thermostate im Preis gesenkt

Passend zur bevorstehenden Heizperiode haben verschiedene Hersteller von smarten Thermostaten im Rahmen der Prime Deal Days ihre Preise gesenkt. Der eng mit Apple Home verknüpfte Anbieter Eve bietet im Rahmen der Aktionstage darüber hinaus fast sein gesamtes Sortiment zu Sonderpreisen an. Aufgrund der hohen regulären Preise ist der Kauf von Eve-Geräten aus unserer Sicht ohnehin nur im Rahmen solcher Aktionen empfehlenswert.

Eve auch mit Rabatt teuer

Wirklich günstig wird es bei Eve aber auch dann nicht. Für das regulär 79,95 Euro teure Eve Heizkörperthermostat der neuesten Generation werden trotz Aktionspreis immer noch 62,26 Euro fällig. Der Preis für den Temperatursensor Eve Thermo Control wurde vorübergehend auf 50,79 Euro gesenkt.

Bosch und Tado mit Thermostat-Angeboten

Etwas günstiger fährt man bei den Aktionsangeboten von Bosch, wobei man hier nicht vergessen darf, dass die zugehörige Smarthome-Zentrale des Herstellers benötigt wird. Die neueste Generation der Heizkörperthermostate wird hier ab 49,99 Euro angeboten. Das Raumthermostat ist im Dreierpack für 127,48 Euro erhältlich. Bosch hat auch die Preise für Zubehör wie Tür-Fenster-Sensoren, Rauchmelder und Kameras reduziert.

Auch Tado ist bei den diesjährigen Prime Deal Days wieder dabei. Hier findet ihr eine Übersicht aller Angebote des Herstellers. Das Tado Heizkörperthermostat X gibt es als Starterkit mit Hub und zwei Thermostaten für 125,15 Euro. Einzeln ist der Regler aktuell für 54,99 Euro erhältlich.

Auch Aqara, SwitchBot und FRITZ! günstiger

Günstiger wird es bei Aqara. Der Hersteller bietet sein über Matter mit verschiedenen Smarthome-Plattformen kompatibles Heizkörperthermostat W600 vorübergehend für 39,99 Euro an. Zudem wurden zahlreiche weitere Artikel quer durch das Programm von Aqara teils deutlich im Preis reduziert.

SwitchBot bietet sein allerdings nur mit dem Hub des Herstellers funktionierendes smartes Heizkörperthermostat sogar schon für 22,48 Euro an.

Den Rückmeldungen unserer Leser ist zu entnehmen, dass weiterhin zahlreiche Nutzer auf wie Apple Home oder Amazon Alexa verzichten und sich stattdessen im Umfeld der mittlerweile mit zahlreichen Smarthome-Funktionen ausgestatteten FRITZ!-Router wohlfühlen. Auch hier gibt es anlässlich der Prime Deal Days mehrere Angebote für Router und Zubehör. Der Heizkörperregler FRITZ!Smart Thermo 302 ist beispielsweise aktuell für 44,99 Euro erhältlich.