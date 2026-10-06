Insights starten in Deutschland
Oura Ring: Neue Funktionen für Blutdruck und Atmung
Oura erweitert den Funktionsumfang rund um seinen smarten Ring in Deutschland und weiteren europäischen Ländern und schaltet mehrere hier bislang nicht verfügbare Gesundheitsfunktionen frei. Dazu gehören zusätzliche Auswertungen zu Blutdruck, Atmung und Herz-Kreislauf-System sowie eine Funktion zur Begleitung der Einnahme von GLP-1-Medikamenten. Die Neuerungen setzen einen Oura Ring der dritten Generation oder neuer sowie das zugehörige Abo voraus. Das neueste Modell, den Oura Ring 5, haben wir eben erst vorgestellt.
Blutdruck und Atmung im Blick
Unter der Bezeichnung Health Radar fasst Oura verschiedene Funktionen zusammen, mit denen sich Veränderungen der vom Ring erfassten Körperwerte über einen längeren Zeitraum beobachten lassen.
Allen voran gehören dazu die sogenannten Blutdruck-Vitalwerte. Wie bei vergleichbaren Geräten ersetzt der Ring jedoch keine klassische Blutdruckmessung mit einer Manschette. Stattdessen sollen anhand der Sensordaten Veränderungen und Muster erkannt werden, die mit einer Belastung des Herz-Kreislauf-Systems zusammenhängen könnten.
Neue Auswertungen für die Nacht
Ergänzend soll die Oura-App Informationen zum nächtlichen Blutdruckverhalten anzeigen. Dabei geht es insbesondere um Veränderungen der für den Blutdruck relevanten Signale während des Schlafs.
Auch die Atmung während des Schlafs wird laut Oura fortan ausführlicher ausgewertet. Die App soll hierfür eine Übersicht über einen Zeitraum von 30 Tagen bereitstellen. So sollen sich Veränderungen und Unregelmäßigkeiten leichter erkennen lassen als bei der Betrachtung einzelner Nächte.
Unterstützung bei GLP-1-Medikamenten
Die Funktion GLP-1 Insights richtet sich an Menschen, die entsprechende Medikamente etwa zur Behandlung von Diabetes oder zur Gewichtsreduktion verwenden. In der Oura-App lassen sich Dosierung und Einnahme dokumentieren sowie Angaben zu Nebenwirkungen und Gewichtsveränderungen hinterlegen. Oura zufolge sollen Nutzer dadurch Veränderungen über längere Zeiträume leichter nachvollziehen können.
Oura weist darauf hin, dass die neuen Funktionen nicht als Ersatz für eine medizinische Beurteilung gedacht sind. Die letzten Generation Oura Ring 4 wird bei Amazon gerade ab 197 Euro angeboten, das neueste Modell kostet 393 Euro. Achtet bei einer Bestellung auf die Auswahl der richtigen Größe.
Entwickler: Oura Health Oy
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In der App noch nichts gefunden
Öffne mal die App im App Store, dort konnte ich gerade auf aktualisieren klicken
Hab ich gemacht. Finde trotzdem nichts.
Aber selbst nach Update sehe ich noch Nix
Ich auch nicht
Ich hatte den Oura Ring 5 rund einen Monat am Zeigefinger getragen und bin damit leider nicht wirklich warm geworden.
Für mich persönlich war der Ring auf Dauer ziemlich unbequem. Gerade am Zeigefinger merkt man erst im Alltag, wie häufig man damit irgendwo aneckt – beispielsweise an Türklinken oder beim Öffnen und Schließen der Autotür.
Meine Apple Watch Series 7 konnte er für mich ebenfalls nicht ersetzen, sodass ich letztlich wieder bei einer neueren Watch gelandet bin.
Daher mein Tipp an alle, die über einen Oura Ring nachdenken: Nutzt die Musterringe wirklich ausgiebig und tragt sie nicht nur ein paar Minuten, sondern möglichst mehrere Tage im Alltag. So merkt man deutlich besser, ob einen der Ring dauerhaft stört.
Etwas enttäuscht war ich auch von der Brushed-Metal-Optik. Ich hatte mir darunter eher eine Optik vorgestellt, wie ich sie von gebürstetem Titan kenne. Beim Oura ist die Struktur allerdings sehr fein und stark in eine Richtung gebürstet. Je nach Lichteinfall hatte die Oberfläche dadurch bei mir teilweise einen fast holografischen Schimmer, was mir persönlich nicht gefallen hat.
Da gebe ich Dir Recht.
Ich habe den Probering auch eine Woche lang auf dem Mittelfinger getragen. Es war damals noch die Oura Ring Version 4, die ja noch deutlich breiter ist als Version 5.
Ich bin dennoch auch nicht warm geworden mit dem Gefühl und habe mich letztlich gegen die Anschaffung entschieden.
Das empfehlen sie aber auch!
Ich bin absolut warm geworden – möchte den Ring und vor allem die extrem gute Software nicht mehr missen!
In Kombination mit meiner Ultra eine sensationelle Auswertung!
App ist aktualisiert. Health App Berechtigungen für Blutdruck sind angefragt bei App Start, aber die Funktion scheint noch nicht freigeschaltet zu sein.