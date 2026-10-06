Oura erweitert den Funktionsumfang rund um seinen smarten Ring in Deutschland und weiteren europäischen Ländern und schaltet mehrere hier bislang nicht verfügbare Gesundheitsfunktionen frei. Dazu gehören zusätzliche Auswertungen zu Blutdruck, Atmung und Herz-Kreislauf-System sowie eine Funktion zur Begleitung der Einnahme von GLP-1-Medikamenten. Die Neuerungen setzen einen Oura Ring der dritten Generation oder neuer sowie das zugehörige Abo voraus. Das neueste Modell, den Oura Ring 5, haben wir eben erst vorgestellt.

Blutdruck und Atmung im Blick

Unter der Bezeichnung Health Radar fasst Oura verschiedene Funktionen zusammen, mit denen sich Veränderungen der vom Ring erfassten Körperwerte über einen längeren Zeitraum beobachten lassen.

Allen voran gehören dazu die sogenannten Blutdruck-Vitalwerte. Wie bei vergleichbaren Geräten ersetzt der Ring jedoch keine klassische Blutdruckmessung mit einer Manschette. Stattdessen sollen anhand der Sensordaten Veränderungen und Muster erkannt werden, die mit einer Belastung des Herz-Kreislauf-Systems zusammenhängen könnten.

Neue Auswertungen für die Nacht

Ergänzend soll die Oura-App Informationen zum nächtlichen Blutdruckverhalten anzeigen. Dabei geht es insbesondere um Veränderungen der für den Blutdruck relevanten Signale während des Schlafs.

Auch die Atmung während des Schlafs wird laut Oura fortan ausführlicher ausgewertet. Die App soll hierfür eine Übersicht über einen Zeitraum von 30 Tagen bereitstellen. So sollen sich Veränderungen und Unregelmäßigkeiten leichter erkennen lassen als bei der Betrachtung einzelner Nächte.

Unterstützung bei GLP-1-Medikamenten

Die Funktion GLP-1 Insights richtet sich an Menschen, die entsprechende Medikamente etwa zur Behandlung von Diabetes oder zur Gewichtsreduktion verwenden. In der Oura-App lassen sich Dosierung und Einnahme dokumentieren sowie Angaben zu Nebenwirkungen und Gewichtsveränderungen hinterlegen. Oura zufolge sollen Nutzer dadurch Veränderungen über längere Zeiträume leichter nachvollziehen können.

Oura weist darauf hin, dass die neuen Funktionen nicht als Ersatz für eine medizinische Beurteilung gedacht sind. Die letzten Generation Oura Ring 4 wird bei Amazon gerade ab 197 Euro angeboten, das neueste Modell kostet 393 Euro. Achtet bei einer Bestellung auf die Auswahl der richtigen Größe.