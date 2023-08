Knapp drei Wochen nach dem Startschuss für den öffentlichen Beta-Test von Apples kommenden Betriebssystemen stehen diese jetzt in einer neuen Version zum Download bereit. Die nun zweiten öffentlichen Beta-Versionen dürften mit den in der vergangenen Woche veröffentlichten vierten Testversionen für Entwickler identisch sein, wobei hier die Downloads für iPhone und iPad letzte Nacht ebenfalls nochmal überarbeitet, und zwar ebenfalls als Beta 4, aber mit neuen Build-Nummern von Apple bereitgestellt wurden.

Für alle Nutzer verfügbar Public Beta 2: Test von iOS 17 & Co. geht in die nächste Runde

