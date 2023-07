Sonderbehandlung durch Apple: Twitter-App heißt jetzt „X“

Wenn ihr die Twitter-App auf eurem iPhone habt, wird euch bereits in der vergangenen Woche aufgefallen sein, dass das Symbol der Anwendung geändert wurde und nun ein X abstelle des altbekannten blauen Vogels zeigt. Die App selbst hatte den Namen Twitter zunächst behalten. Übers Wochenende hat sich nun allerdings auch dies geändert und die ehemals Twitter-App wird jetzt schlicht als „X“ geführt. Ein bemerkenswerter und bislang einmaliger Vorgang, denn es gibt keine weitere iOS-Anwendung, deren Name aus einem einzelnen Buchstabe besteht.

On iOS, the situation is distinct as Apple does not permit any app to have a single character as their app name.

If they manage to obtain approval, it would mark the first instance since the inception of the iOS App Store that such a permission has been granted. https://t.co/EtzAj76fwx pic.twitter.com/Dzx0HAsz9b

— Nick (@nickjsheriff) July 28, 2023