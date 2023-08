Telekom Datenbonus will wieder aktiviert werden

Ihr solltet im Zusammenhang mit dem monatlichen Klick bei der Telekom zumindest wissen, dass der Anbieter es am liebsten hätte, wenn ihr auch gleich eine Einwilligung für dessen „InfoService“ erteilt. Achtet im Zusammenhang mit der Aktivierung des Datenbonus auf der Seite „Zustimmungen“ darauf, was ihr hier ankreuzt und antippt. Die hervorgehobene Taste „Alles akzeptieren“ bewirkt nämlich, dass ihr nicht nur der Analyse eurer Daten zustimmt, sondern auch den Wunsch nach Informationen zu den Produkten und Diensten der Telekom per Telefon, E-Mail oder SMS äußert.

