Österreichische Post will Pakete in die Wohnung legen

Mit der Vorzimmer-Zustellung startet die Österreichische Post einen Testlauf, der ein wenig an Amazon Key erinnert. In Kooperation mit dem Smart-Lock-Anbieter Nuki und dem Provider A1 Telekom will der Dienstleister Paketsendungen direkt in die Wohnung liefern.

Zwingend vorausgesetzt wird dafür die Ausstattung mit einem per App bedienbaren Türschloss. Der Zusteller klingelt zunächst, und kann die Tür wenn niemand da ist selbst öffnen, um das Paket innerhalb der Wohnung im Eingangsbereich abzulegen. Optional besteht die Möglichkeit, die Zustellung per Live- oder Videoaufzeichnung zu verfolgen. Dies erfordert allerdings zusätzlich zum Nuki-Schloss ein sogenanntes „Ai Smart Home Paket“.

Als Testlauf wird der neue Dienst für interessierte Nutzer in Wien, Niederösterreich und Graz angeboten. Die Zahl der zum Start verfügbaren Testplätze ist allerdings stark limitiert. Bewerbungen werden bis zum 23. Mai angenommen, offizieller Start der Beta-Phase ist dann im Juli. Weiterführende Informationen finden sich hier.

Amazon hat mit Key in den USA schon vor vier Jahren ein vergleichbares Angebot vorgestellt. Hier kann der Zusteller ebenfalls über ein smartes Türschloss Zugang erhalten, die Zustellung selbst wird per Cloud-Cam überwacht.