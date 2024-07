Proton Wallet will die Verwendung von Bitcoin vereinfachen

Die Proton Wallet ist die neueste Erweiterung im Leistungsumfang des in der Schweiz ansässigen Softwareanbieters Proton. Die Funktion ist zunächst allerdings nur für Nutzer des limitierten Unterstützertarifs „Proton Visionary“ verfügbar. Anlässlich der neuen Produkteinführung soll sich „Proton Visionary“ vorübergehend auch wieder buchen lassen.

Mit dem Angebot will Proton eigenen Worten zufolge eine Alternative zu Wallet-Varianten bieten, die auf zentralisierten Plattformen basieren und von deren Fortbestand abhängig sind. Als Beispiel für die mit einem solchen Angebot verbundenen Risiken wird die Insolvenz der Handelsplattform FTX angeführt, in deren Folge Kunden teils enorme Summen an Geld verloren haben.

Bei der Proton Wallet soll der Benutzer die volle Kontrolle über seine Schlüssel und mithilfe einer Wiederherstellungsphrase selbst dann noch Zugriff auf seine Kryptowährungen haben, wenn Proton komplett verschwinden würde. Neutrale Erfahrungsberichte zu dem Angebot liegen bislang noch nicht vor, das Konzept mit der Wiederherstellungsphrase erinnert aber ein Stück weit an die Hardware-Wallets von Ledger. Hier speichert man seine Kryptowährungen lokal auf einem Stick ab, kann diese aber bei einem Defekt oder bei Verlust mithilfe einer selbst festgelegten Zeichenkette jedoch in vollem Umfang wiederherstellen.

Bitcoin einfach und schnell „wie E-Mail“ verwenden

Proton will mit seiner Kryptowallet eine sichere und gleichermaßen einfache Verwendung von digitalen Währungen ermöglichen. Nutzer können per Webbrowser oder auch vom Mobilgerät aus auf ihr digitales Guthaben zugreifen und dieses auch vergleichsweise einfach verwenden. Der Versand von digitalem Geld soll mehr oder weniger so einfach sein, wie eine E-Mail zu verschicken. Zudem ist es mithilfe der Wallet auch möglich, in mehr als 150 Ländern bei zertifizierten Partnern Bitcoins zu erwerben.

Für erweiterte Sicherheit soll neben der für Proton üblichen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch die KI-basierte Zusatzfunktion Proton Sentinel sorgen. Zudem ist die Proton Wallet als Open Source verfügbar.

Zum Start wird von der Proton Wallet ausschließlich Bitcoin unterstützt. Weitere Kryptowährungen sollen folgen.