iRobot bringt seinen ersten All-in-One Reinigungsroboter an den Start

iRobot war einst Pionier und Vorreiter im Bereich der Reinigungsroboter. Mittlerweile hat sich dieser Produktbereich aber deutlich gewandelt. Konkurrierende Anbieter haben mehr Flexibilität bewiesen und den Markt mit vielseitigeren und zum Teil auch deutlich leistungsfähigeren Produkten geradezu überschwemmt. Mit der Vorstellung seines ersten All-in-One-Reinigungsroboters will iRobot nun verlorenen Boden gutmachen.

Beim neuen Roomba Combo 10 Max handelt es sich um einen kombinierten Saug- und Wischroboter, dessen Basisstation nicht nur den Staubtank des Geräts entleert, sondern den Roboter auch mit Frischwasser versorgt und nach Abschluss der Reinigung das Wischpad reinigt.

iRobot bewirbt sein neues Roomba-Modell mit einem Mehrstufen-Reinigungssystem, das mit einer Kombination aus Eckbürste, Kantenbürste und zwei Gummibürsten zuverlässig trockenen Schmutz und problemlos auch Tierhaare aufnimmt. Bei der Nassreinigung kommt ein Verfahren namens „SmartScrub“ zum Einsatz, bei dem ein Wischpad mit gleichmäßigem Druck hin und her bewegt wird.

iRobot setzt weiterhin auf Wischpads

In der Theorie kann uns ein solches Wischpad-Verfahren erstmal nicht überzeugen. Stattdessen schwenken wir schon seit drei Jahren die Fahne für moderne Methoden wie die Reinigung mit rotierenden Moppscheiben. Mittlerweile sind die meisten Hersteller auf diese Technologie umgestiegen oder setzen auf verwandte Methoden, wie der Omni S1 Pro von eufy mit seiner Wischwalze, der sich hier im Praxistest übrigens weiter hervorragend schlägt.

Zurück zum neuen iRobot Roomba Combo 10 Max: Der Roboter ist mit einer Teppicherkennung ausgestattet und hebt sein Wischpad beim Überfahren von Teppichen automatisch an. Zudem kann man damit alternativ zum gleichzeitigen Saugen und Nasswischen auch nur eine der beiden Funktionen aktivieren. Bei der „PrecisionVision-Navigation“ von iRobot kommen Sensoren und eine Kamera zum Einsatz, was auch ein zuverlässiges Umfahren von Hindernissen ermöglichen soll. Das Gerät lässt sich wie bei den Roomba-Robotern üblich per App steuern und konfigurieren.

iRobot bietet den Roomba Combo 10 Max aktuell für 1.299 Euro zur Vorbestellung an. Die Auslieferung soll in drei Wochen beginnen, dann steigt auch der offizielle Verkaufspreis auf 1.499 Euro.