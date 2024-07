Olympia-App “Paris Gold”: Schmucklos, direkter Medaillenspiegel

Nachdem wir kürzlich auf die offizielle iPhone-Applikation zu den Olympischen Sommerspielen in Paris aufmerksam gemacht haben, hat uns ifun.de-Leser Bo auf den Medaillenspiegel “Paris Gold” hingewiesen. Eine schmucklose, für statistisch interessierte Beobachter der Spiele aber genau richtige Anwendung, die über aktuelle Ergebnisse, laufende Veranstaltungen und die Ausbeute der jeweils teilnehmenden Länder informiert.

Mit der Kalenderfunktion können Nutzer von Paris Gold den vollständigen Zeitplan der Olympischen Spiele einsehen. Die Event-Übersicht ermöglicht es, nach Datum, Sportart oder Veranstaltungsort zu filtern, um so alle geplanten Wettbewerbe jener Sportarten im Blick zu behalten, die euch besonders interessieren.

Sportarten, Events, Medaillen

Ausgesuchte Sportarten und Veranstaltungen lassen sich als Favorit markieren und aktivieren eine Benachrichtigungsfunktion, die sich zum entsprechenden Termin meldet und euch daran erinnert, dass die markierte Veranstaltung jetzt startet.

Sobald die ersten Medaillen vergeben wurden, steht ein Medaillenspiegel zur Verfügung, der die Länder miteinander ins Verhältnis setzt und eine globale Rangliste anbietet. Wie diese aussieht, kann in der aktuellen Version der App anhand der Medaillentabellen von Rio 2016 und der von Tokio 2021 eingesehen werden.

Kleiner Haken von Paris Gold, wenn man so will: die Anwendung ist werbefinanziert und setzt an mehreren Stellen auf kleine Werbebanner, die etwa unter der Tableiste oder in der Detailansicht teils auch mitten im Bildschirm angezeigt werden.

Wir haben leider keine Möglichkeit gefunden, die Werbebanner gegen eine Einmalzahlung auszublenden. Nichtsdestotrotz bietet Paris Gold einen schnellen, umfangreichen und direkten Blick auf die aktuellen Veranstaltungen, der sich über ein Schweben des Menüs jederzeit auch nach zuvor markierten Inhalten filtern lässt. Eine App, die ergänzend zur offiziellen Olympia-Anwendung zwischen dem 26. Juli und dem 11. August ruhig auf euren Geräten installiert werden kann.