Profi-App von Nikon jetzt vollständig kostenlos

Nikon hat das Abonnement seiner professionellen Kamera-App NX MobileAir abgeschafft. Seit dem Update auf Version 1.6 stehen sämtliche Funktionen kostenlos zur Verfügung. Auch die bisherigen Beschränkungen für Alben und gespeicherte Aufnahmen entfallen.

Die App ist sowohl für iOS als auch Android verfügbar und ab sofort kostenlos.

Bislang konnten Nutzer ohne Abo nur ein Album mit maximal 999 Fotos oder Videos anlegen. Für unbegrenzt viele Alben und Dateien war ein monatlich verlängertes Abonnement erforderlich. Nikon hat diese Bezahlpläne zum 9. Juli eingestellt und stellt den bisherigen Premium-Funktionsumfang nun allen Anwendern zur Verfügung. Die Änderung wird im Support-Hinweis des Herstellers erläutert.

Das iPhone ersetzt den Laptop

NX MobileAir richtet sich vor allem an Presse-, Sport- und Veranstaltungsfotografen. Eine kompatible Nikon-Kamera lässt sich per USB-Kabel oder drahtlos mit dem iPhone verbinden. Neue Aufnahmen können anschließend automatisch importiert und über die Mobilfunkverbindung des Smartphones an einen FTP-Server übertragen werden.

Vor dem Versand lassen sich Bilder beschneiden, drehen und begradigen. Die App kann IPTC-Daten hinzufügen, Sprachnotizen verwalten und Aufnahmen nach Motiven oder Aufnahmebedingungen filtern. Fotos und Videos kompatibler Kameras können außerdem direkt an Frame.io geschickt werden. Ein Notebook oder separater Mobilfunkrouter ist für diesen Arbeitsablauf nicht erforderlich.

Nicht mit SnapBridge verwechseln

NX MobileAir ist trotz des weggefallenen Preises keine klassische Begleit-App für alle Nikon-Besitzer. Für die einfache Fernsteuerung und automatische Übertragung privater Aufnahmen bleibt SnapBridge gedacht. NX MobileAir konzentriert sich dagegen auf die schnelle Auswahl, Beschriftung und Auslieferung großer Bildmengen.

Unter iOS werden unter anderem Nikon ZR, Z9, Z8, Z6III, Zf, Z5II, Z50II, D6 und D780 unterstützt. Die vollständige und laufend aktualisierte Geräteliste findet sich in der Beschreibung im App Store. Je nach Kamera kann ein Firmware-Update erforderlich sein.

Das kostenlose Update auf Version 1.6 ist bereits verfügbar. Neben dem Wegfall der Nutzungsgrenzen verbessert Nikon darin auch die Anzeige von Videodateinamen und Bildraten. Für Fotografen, die Aufnahmen schon am Spielfeldrand oder Veranstaltungsort ausliefern müssen, wird das iPhone damit zu einem deutlich attraktiveren Teil des Nikon-Workflows.