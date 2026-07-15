Spotify wird zum Chatbot für Musik, Podcasts und Hörbücher

Spotify erweitert seine iPhone-App um einen neuen Gesprächsmodus. Mit „Talk to Spotify“ können Nutzer Musikwünsche nicht nur per Sprache oder Text formulieren, sondern die Ergebnisse anschließend in einem Dialog weiter anpassen. Die Funktion beantwortet zudem Fragen zu Songs, Künstlern, Podcasts und der eigenen Hörhistorie.

Die neue Funktion erscheint auf der Startseite und in der aktuellen Wiedergabeansicht. Nach einem Druck auf das Mikrofon können Nutzer beispielsweise nach bisher unbekannten Künstlern fragen, anschließend einen bestimmten Musiker ergänzen und die Auswahl auf neuere oder schnellere Titel begrenzen. Alternativ lassen sich die Befehle eintippen.

Wiedergabe im Dialog steuern

Die Unterhaltung beschränkt sich nicht auf Empfehlungen. Nutzer können Spotify auch auffordern, einen laufenden Titel zu speichern, einen Song in die Warteschlange zu legen oder einem Künstler zu folgen. Anders als bei einer klassischen Sprachsuche sollen Folgefragen den vorherigen Gesprächsverlauf berücksichtigen.

Wer einen Song, ein Album oder eine Wiedergabeliste hört, kann außerdem nach Veröffentlichungsdaten, Musikrichtungen oder Hintergründen fragen. Bei Podcasts und Hörbüchern beantwortet Spotify etwa Fragen zu Gästen, Autoren und verwandten Inhalten.

Fragen zur eigenen Hörhistorie

Besonders interessant ist der Zugriff auf die persönliche Nutzungshistorie. Spotify soll Fragen wie „Wann habe ich diesen Song zum ersten Mal gehört?“ oder „Welche Genres habe ich zuletzt häufig gehört?“ beantworten können. Dafür berücksichtigt die Funktion unter anderem Wiedergabeverlauf, Lieblingskünstler, Playlists und wiederholt abgespielte Titel.

Der Ansatz geht damit über den bereits verfügbaren Spotify DJ mit Sprachkommentaren hinaus. Beim DJ beeinflussen Nutzer zwar inzwischen ebenfalls die Musikrichtung, „Talk to Spotify“ ist jedoch als umfassender Dialog innerhalb der gesamten App angelegt. Ähnliche Ansätze hatte Spotify zuvor mit per Texteingabe steuerbaren Playlists getestet.

Deutschland bleibt vorerst außen vor

Die Beta wird schrittweise für volljährige Premium-Abonnenten in den USA, Irland und Schweden freigeschaltet. Sie steht auf iPhone und Android zunächst ausschließlich auf Englisch zur Verfügung. Einen Termin für Deutschland oder eine deutsche Sprachversion nennt Spotify noch nicht.

Spotify weist zudem darauf hin, dass die Antworten während der Testphase nicht immer korrekt sein müssen. Nutzer können den neuen Modus ignorieren und die App wie bisher verwenden. Wann „Talk to Spotify“ für weitere Länder und Abonnements geöffnet wird, hängt auch von den Rückmeldungen aus der Beta ab.