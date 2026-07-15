iOS 26.6 warnt vor gefährlichen iMessages

Apple erweitert mit iOS 26.6 offenbar die Sicherheitsfunktionen der Nachrichten-App. Erkennt das System eine möglicherweise schädliche iMessage, soll künftig ein Warnfenster erscheinen. Dieses weist darauf hin, dass die Nachricht versuchen könnte, das iPhone zu beschädigen oder die Privatsphäre des Nutzers zu gefährden.

Schon seit einiger Zeit filtert iOS Nachrichten aus. iOS 26.6 fügt mehr Sicherheit hinzu.

Entsprechende Hinweise wurden in der fünften Beta von iOS 26.6 entdeckt und vom Entwickler @limpless_skelly dokumentiert. Die Warnung wurde bislang noch nicht im praktischen Einsatz beobachtet. Im Systemcode finden sich jedoch bereits die vorgesehenen Texte und Auswahlmöglichkeiten.

Meldung an Apple bleibt freiwillig

Betroffene Nutzer sollen zwischen „Nicht jetzt“, „Mit Apple teilen“ und „Nicht melden“ wählen können. Wird die Nachricht geteilt, kann Apple den möglichen Angriff untersuchen und die Erkennung künftiger Bedrohungen verbessern. Ein automatischer Versand an das Unternehmen ist nach dem derzeitigen Stand nicht vorgesehen.

Noch offen ist, anhand welcher Merkmale iOS eine Nachricht als gefährlich einstuft. Denkbar sind auffällige Anhänge, bekannte Angriffsmuster oder speziell präparierte Inhalte, die Sicherheitslücken ausnutzen. Apple hat die Funktion bislang nicht offiziell erläutert.

New in iOS 26.6 Beta 5: Apple is adding a new "Malicious Message Detected" feature. If iOS detects a potentially malicious message, you'll be warned and can choose to share it with Apple to help investigate the attack and improve future protections. pic.twitter.com/NAVzs528So — (@limpless_skelly) July 13, 2026

Auslöser der Warnung noch unklar

Die neue Warnung geht über die bisherige Spam-Erkennung hinaus. Apple kann Nachrichten unbekannter Absender bereits in einen separaten Bereich verschieben und darin enthaltene Links zunächst deaktivieren. Nutzer sollten auf verdächtige Mitteilungen dennoch nicht antworten. Wie wir Anfang 2025 berichtet haben, versuchen Betrüger gezielt, Empfänger zu einer kurzen Antwort zu bewegen und damit den Linkschutz der Nachrichten-App auszuhebeln.

Zusätzlich lassen sich unbekannte Absender über die Filterverwaltung der Nachrichten-App aussortieren. Apple beschreibt die vorhandenen Möglichkeiten ausführlich im iPhone-Benutzerhandbuch. Die neue Angriffswarnung dürfte mit der finalen Version von iOS 26.6 eingeführt werden.