Neu in Deutschland: ChatGPT-App wertet Kamerabild aus

OpenAI hat angekündigt, dass die bereits im vergangenen Dezember vorgestellte Video- und Bildschirmfreigabe-Funktion von ChatGPT nun auch in Deutschland und der restlichen Europäischen Union verfügbar ist. Nutzer in der EU, Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz können die Funktion ab sofort in der mobilen ChatGPT-App nutzen.

Video- und Bildschirmfreigabe im Gespräch

Laut OpenAI soll das Feature die Interaktion mit der KI natürlicher gestalten. Bislang erlaubte die „Advanced Voice“-Funktion von ChatGPT lediglich gesprochene Eingaben und Ausgaben. Nun kann die KI zusätzlich auf visuelle Informationen reagieren. OpenAI demonstrierte dies in einem Video mit verschiedenen Beispielen. So soll die KI Unterstützung bieten, indem sie den auf dem Bildschirm bzw. in der Kamera angezeigten Inhalt analysiert.

Die zugrunde liegende Technik basiert auf dem „GPT-4.0“-Modell, das mehrere Eingabearten – Text, Sprache und nun auch Video – verarbeiten kann. Laut den Entwicklern ermögliche dies eine flüssigere und nuanciertere Kommunikation in über 50 Sprachen.

Neue „Custom Instructions“

Zusätzlich zur Einführung der Video- und Bildschirmfreigabe in Europa hat OpenAI auch die Verfügbarkeit der sogenannten „Custom Instructions“ in der Region bestätigt. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, individuelle Vorgaben zur Gesprächsführung von ChatGPT zu hinterlegen. Über eine überarbeitete Benutzeroberfläche können Anwender festlegen, welche Eigenschaften die KI haben, wie sie kommunizieren und welche spezifischen Regeln sie befolgen soll.

Die aktualisierten Custom Instructions sind nun in der EU, Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz sowohl über chatgpt.com als auch über die Desktop-App verfügbar.

Die ChatGPT-Videofreigabe im Video

Wer einen Eindruck der Videofunktion erhalten möchte, ohne diese im Selbstversuch zu testen, kann sich das YouTube-Video vom vergangenen Dezember im Anschluss anschauen.