„Prince of Persia: The Lost Crown“ hangelt sich auf das iPhone

Mit Prince of Persia: The Lost Crown bringt Ubisoft ein seit Jahren bekanntes Spielkonzept auf Mobilgeräte. Der Titel kombiniert Action, Rätsel und Erkundung im Stil klassischer Metroidvania-Spiele. Spieler übernehmen die Rolle des Kriegers Sargon, der im Auftrag einer Königin aufbricht, um einen entführten Prinzen zu finden. Die Handlung führt in eine sagenhafte Region mit antiken Ruinen und übernatürlichen Gegnern.

Der Schauplatz ist geprägt von zeitlichen Anomalien und feindseligen Kreaturen. Um in dieser Umgebung bestehen zu können, nutzt die Spielfigur verschiedene Spezialfähigkeiten, die sich im Verlauf des Games erweitern lassen. Dadurch ergeben sich neue Wege, wodurch eine wiederholte Erkundung früherer Gebiete notwendig wird – ein typisches Merkmal des Genres.

Anpassungen für Smartphones und Tablets

Die mobile Umsetzung wurde technisch und inhaltlich für aktuelle Mobilgeräte angepasst. Neben einer variablen Steuerung über Touchscreen oder Controller lassen sich auch Spielhilfen aktivieren, die bestimmte Herausforderungen vereinfachen. Dazu zählen unter anderem automatische Heilung, eine vereinfachte Verteidigung und ein optionaler Schutzmechanismus. Auch die Spielgeschwindigkeit kann bei Bedarf reduziert werden.

Nach dem Download gibt es die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Steuerungskonzepten zu wählen – von der klassischen Darstellung bis hin zu einem für Mobilgeräte optimierten Modus. Position und Größe der virtuellen Bedienelemente sind frei konfigurierbar. Diese Optionen sollen eine möglichst flexible Spielerfahrung ermöglichen – auch unterwegs.

Kostenlos anspielen, Einmalkauf bei Gefallen

Prince of Persia: The Lost Crown setzt mindestens iOS 14 sowie 4 GB Arbeitsspeicher voraus. Ältere Modelle wie das iPhone XR und bestimmte iPads (iPad 8. Gen, iPad 9. Gen, iPad Air 3, iPad Mini 5) werden nicht unterstützt. Das Spiel kann zunächst in einer kostenlosen Testversion angespielt werden. Wer anschließend die Vollversion für knapp 10 Euro freischaltet, behält den bisherigen Spielfortschritt. Zum Start ist der Titel zu einem reduzierten Preis im App Store erhältlich.