Chipolo POP: AirTag-Alternative arbeitet mit Apple und Google

Mit dem neuen Modell POP erweitert der slowenische Anbieter Chipolo sein Sortiment an Bluetooth-Trackern um ein universelles Modell. Das Gerät lässt sich entweder in Apples „Wo ist?“-Netzwerk oder in Googles „Find My Device“-System einbinden. Nutzer können damit verlegte und verloren gegangene Gegenstände wiederfinden – unabhängig davon, ob sie ein Android- oder Apple-Gerät besitzen.

Spricht mit Apple und Google

Die Verbindung zum Tracker erfolgt über Bluetooth mit einer Reichweite von bis zu 90 Metern. Zusätzlich zur Einbindung in die offiziellen Netzwerke bietet Chipolo eine eigene App an. Darüber können sich Smartphones etwas aus der Ferne zum Klingeln bringen lassen – auch im lautlosen Modus. Für Android-Geräte enthält die App weitere Funktionen wie Benachrichtigungen beim Entfernen vom verbundenen Gegenstand sowie die Möglichkeit, das Gerät als Fernauslöser für die Kamera zu nutzen.

Laut Hersteller nutzt der Chipolo POP alle Schutzmechanismen der jeweiligen Plattformen. Dazu zählen Hinweise auf unbekannte Tracker, die sich möglicherweise unbemerkt mit dem Nutzer bewegen. Damit soll die unbeabsichtigte Verfolgung durch Dritte erschwert werden – ein Aspekt, der insbesondere bei Bluetooth-Trackern regelmäßig diskutiert wird.

Knopfzelle hält ein Jahr durch

Der Chipolo POP wird in sechs Farbvarianten angeboten, darunter Schwarz, Blau, Rot und Gelb und misst 6,6 mm. Nach Unternehmensangaben bestehen die Gehäuse zu rund 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Auch die Verpackung wurde überarbeitet und besteht ausschließlich aus Papier. Die Stromversorgung übernimmt eine wechselbare CR2032-Knopfzelle, die etwa ein Jahr halten soll.

Der neue Tracker ist ab sofort über den Online-Shop von Chipolo und bei Amazon erhältlich. Der Preis liegt bei 35 Euro für das Einzelpack. Im Viererpack reduziert sich der Stückpreis auf 26,25 Euro.