Pressespiegel: Die iPhone 14-Rezensionen landen im Netz

Sehenswert wie in jedem Jahr fällt die Videorezension der Kolumnistin Joanna Stern aus, die das iPhone 14 für das Wall Street Journal in Augenschein genommen hat und ihre Eindrücke in einer sechs Minuten langen Videobesprechung zu Protokoll gibt. Stern bespricht das „Dynamic Island“ dabei von einer richtigen Insel und lädt einmal mehr zum Schmunzeln ein.

Nilay Patel fasst seine Eindrücke für das amerikanische Technik-Portal The Verge zusammen und unterstreicht die in diesem Jahr eindeutige Trennung zwischen dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Pro. Während das iPhone 14 nicht viel mehr als ein Remix des iPhone 13 ist, setzt das iPhone 14 Pro viele neue Ideen um, die zwar neu, spannen und verspielt, aber naturgemäß unvollständig sind.

Insert

You are going to send email to