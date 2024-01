Preiswert per VPN-App: Netflix geht gegen „Türkei-Zahler“ vor

Es ist ein offenes Geheimnis: Mit den richtigen Kreditkarten und VPN-Applikationen wie etwa NordVPN lassen sich bei zahlreichen Musik- und Video-Streaming-Diensten neue Konten eröffnen, die zwar aus Deutschland heraus erstellt werden, sich dem Streaming-Dienst gegenüber jedoch als Benutzerkonto aus einer vergleichsweise günstigen Region ausgeben.

Zu den beliebtesten Regionen gehörte hier die Türkei. Die schwache Währung und die günstigen lokalen Tarife des Video-Streamers Netflix sorgten etwa dafür, dass türkische Anwender für den Basis-Zugriff nur 3,18 Euro, für den Premium-Tarif lediglich 6,36 Euro pro Monat bezahlen mussten. Wer dies mit den in Deutschland gültigen Preisen vergleicht, der staunt nicht schlecht – greifen Kunden aus Deutschland und der Türkei doch auf einen nahezu identischen Inhalte-Katalog zu.

Dies hat in der Vergangenheit für eine Fülle von Anleitungen gesorgt, in denen Schritt für Schritt erklärt wurde, wie sich Anwender in der Bundesrepublik einen türkischen Account erstellen können und so entsprechend günstiger an die Netflix-Inhalte kommen.

Grob zusammengefasst mussten diese lediglich über entsprechende Zahlkarten verfügen und bei der Erstregistrierung einen VPN-Zugang bemühen. In den ersten 30 Tagen nach der Erstellung des Kontos musste dann auch für den Netflix-Zugriff eine VPN-Verbindung aktiviert werden, anschließend war das Konto für den weltweiten Gebrauch freigeschaltet und ließ sich regulär aus Deutschland heraus zum günstigen Türkei-Tarif nutzen.

Geosperren und Konto-Schließungen

Seit wenigen Tagen beobachten hiesige „Türkei-Zahler“ jedoch Probleme. Vorhandene Konten werden von Netflix deaktiviert, Warnmeldungen informieren darüber, dass Standort und Konto nicht miteinander korrespondieren, Verlängerungen schon länger laufender Konten schlagen fehl.

Grundsätzlich scheinen die sparsamen Netflix-Kunden nun ohne dauerhaft aktive VPN-Verbindung keine Inhalte mehr konsumieren zu können. Zudem wurde der Betrieb grenzüberschreitender Konten deutlich erschwert.

