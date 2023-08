natur.digital.bayern: Wander-App mit integriertem Naturlexikon

Dementsprechend ist auch die in die App integrierte Geofencing-Funktion optional. Wer möchte, kann sich beispielsweise automatisch benachrichtigen lassen, wenn er sich in der Nähe eines in der App verzeichneten „Point of Interest“ befindet.

Damit sich die App auch in Bereichen mit schlechtem oder gar keinem Mobilfunkempfang verwenden lässt, kann man einzelnen Touren und weiteren Inhalte für die Offline-Nutzung auf dem iPhone speichern. Die Bayerische Staatsregierung betont im Zusammenhang mit dem Angebot, dass sämtliche Inhalte in vollem Umfang kostenlos sind und es weder versteckte Abos gibt, noch die Nutzerdaten erfasst und gespeichert werden.

Das in die App integrierte Lexikon ist definitiv eine nette Erweiterung. Hier lassen sich umfassende Details zu Sehenswürdigkeiten, landschaftlichen Besonderheiten oder auch der Tierwelt in den jeweiligen Regionen nachschlagen. Die ausführlichen Texte werden dabei um Bilder und teils auch passende Audiodateien ergänzt.

Die zum aktuellen Stand in der App verfügbaren Inhalte erstrecken sich dabei über ganz Bayern und enthalten Wandervorschläge in allen erfassten Regionen.

Die Bayerische Staatsregierung hat mit natur.digital.bayern eine neue Freizeit-App veröffentlicht, mit deren Hilfe man nicht nur Ausflugsziele und Wanderungen entdecken, sondern auch die Natur in Bayern erkunden soll. Wer sich im Einzugsgebiet befindet, kann der App ja direkt am Wochenende einen Testlauf geben.

