AirPods Pro in China als Sonderedition mit Büffel-Motiv

Apple lässt sich für das chinesische Neujahrsfest immer wieder etwas Besonderes einfallen. Neben speziell für diesen Anlass produzierten Videos gab es in der Vergangenheit auch schon eine besondere Ausgabe der Apple Watch mit goldenem Gehäuse und rotem Armband. In diesem Jahr können Apple-Kunden in China eine Sonderedition der AirPods Pro mit eingraviertem Büffel (manche sagen auch Ochse) erstehen.

Hintergrund ist das in China am 12. Februar beginnende Jahr des Büffels. In seiner Rolle bei den chinesischen Tierkreiszeichen wird dem Büffel Zuverlässigkeit und Kraft aber auch Bescheidenheit nachgesagt.

Die von Apple aus Anlass des Neujahrsfestes angebotenen AirPods werden vorübergehend als limitierte Auflage ohne Preisaufschlag zum dortigen Standardpreis von 1.999 Yuan, also ohne Aufpreis online und in den Apple-Ladengeschäften in China angeboten. Allerdings muss man in diesem Zusammenhang auch erwähnten, dass es sich im Falle der Sonderedition lediglich um eine Gravur mit speziellem Motiv auf der Ladehülle der AirPods handelt.

Eine vergleichbare Kennzeichnung kann beim Kauf über Apple auch in Deutschland jederzeit ohne Aufpreis auf Bestellung hinzugefügt werden. Apple bietet die Möglichkeit der kostenlosen Gravur auch für den Apple Pencil und iOS-Geräte an. Ausführliche Informationen dazu finden sich hier.