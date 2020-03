Powerbeats 4 jetzt bei Apple erhältlich

Die zu Wochenbeginn vorgestellten Powerbeats 4 sind jetzt erhältlich. Die neuen Apple-Ohrhörer lassen sich in den Farben Rot, Weiß und Schwarz zum Preis von 149,95 Euro im Apple Store bestellen.

Der neue Preis für die Powerbeats überrascht. Apple bietet die Ohrhörer mit verbesserter Technik und dennoch jetzt 50 Euro günstiger an, als den Vorgänger. Im Inneren werkelt der von Apple auch in den AirPods verbaute H1-Prozessor und sorgt nicht nur für schnelleres und einfacheres Pairing mit dem iPhone, sondern auch die Unterstützung von „Hey Siri“. Die Powerbeats 4 unterstützen darüber hinaus die iOS-Funktion „Audiofreigabe“, also die gemeinsame Audioausgabe mit anderen Bluetooth-Ohrhörern der Marke Beats und den AirPods.

Die Powerbeats 4 bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden und verfügen über eine Schnellladefunktion, mit deren Hilfe sich der Akku innerhalb von fünf Minuten wieder für eine Stunde zusätzliche Wiedergabezeit betanken lässt. Im Lieferumfang befinden sich Ohreinsätze in vier Größen, eine Tragetasche und ein Lightning-auf-USB-A-Kabel – die Hörer können wie das iPhone auch über eine Lightning-Verbindung aufgeladen werden.