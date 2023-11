iPhone-Powerbank: Zumindest eine sollte auch Starthilfe geben können

Im Anschluss an die zweiwöchigen Berliner Herbstferien haben wir in diesem Jahr das erste Mal zur Starthilfefunktion der Mophie Powerstation Go Rugged gegriffen. Die 110 Euro teure Box liegt meist im Kofferraum und kam im Laufe des Jahres vor allem dank des integrierten Luftkompressors bereits regelmäßig zum Einsatz.

Egal, ob Fußbälle, Luftmatratzen oder Laufräder, wie praktisch ein portabler Luftkompressor sein kann, stellt man schnell fest, wenn dieser einen festen Platz im eigenen Fahrzeug bekommt.

Mit zum Funktionsumfang der Mophie Powerstation Go Rugged gehört neben dem Luftkompressor, der integrierten Taschenlampe und den USB-Steckplätzen auch die vorhandene Starthilfefunktion. Diese kam heute Vormittag zum Einsatz, nachdem das schon länger stehende Moped dem spontanen Herbstausflug fast einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte.

Hier machen sich die beiliegenden Batteriepolzangen bezahlt, mit denen sich die Station direkt an die Fahrzeugbatterie klemmen lässt und diese mit den benötigen 12 Volt versorgt, damit das Fahrzeug wieder in Gang gesetzt werden kann.

Mit Luftkompressor und Starthilfe

Ein kurzes Hick-Hack, das uns mal wieder vor Augen geführt hat, wie praktisch die mobilen Stromspender sein können. Mit der passenden Powerbank lässt sich losfahren, ohne dass man auf den ADAC warten oder auf feuchten Kopfsteinpflaster-Straßen einen waghalsigen Bump-Start durchführen muss. Wer auf einen integrierten Luftkompressor verzichten kann, der bei der Mophie Powerstation Go Rugged auch mit einer ordentlichen Lautstärkeentwicklung einhergeht, der findet etliche Alternativmodelle für deutlich unter 100 Euro. No-Name-Produkte, wie etwa diese Starthilfepowerbank von BuTure, lassen sich inklusive Kompressor aktuell bereits für 54 Euro ordern.

Grundsätzlich gilt: Sobald die kalte Jahreszeit anbricht, sollten die portablen Stromspender nicht durchgängig im Auto aufbewahrt werden, sondern hin und wieder auch mit ins Haus genommen und geladen werden. Die Empfehlung, zumindest einen Starthilfe-Akku zu besitzen, geben wir euch aber mit in den anbrechenden Winter.