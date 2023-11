Jackery Explorer 100 Plus: Kleine Powerstation oder einfach ein iPhone-Akku?

Mit dem Explorer 100 Plus hat Jackery eine neue Mini-Powerstation im Programm, die als vielseitiger Zusatzakku für Mobiltelefone, Notebooks und sonstige portable Geräte präsentiert wird. Als besonderes Feature bewirbt der Hersteller die Möglichkeit, die kleine Powerstation auch mit den hauseigenen Solarpanels aufzuladen – ein passender Adapter ist im Lieferumfang enthalten.

Mit seiner Kapazität von 99 Wattstunden kann der Jackery Explorer 100 Plus ein iPhone 14 rund sechsmal aufladen, beim iPad Pro soll der enthaltene Stromspeicher immerhin rund zwei Ladevorgänge ermöglichen. Auch mit seiner maximalen Ausgangsleistung von 128 Watt kommt der Explorer 100 Plus an die eigentlich von Powerstations gewohnten Leistungswerte nicht heran. Dafür präsentiert sich das Gerät aber ausgesprochen handlich und kompakt.

Der Jackery Explorer 100 Plus misst 12,6 x 8,65 x 8,7 Zentimeter und hält auf der Vorderseite zwei Anschlüsse für USB-C und eine USB-A-Buchse bereit. Über USB-C werden maximal 100 Watt und über USB-A bis zu 18 Watt bereitgestellt. Ein kleines LCD-Display informiert über den aktuellen Füllstand und laufende Ladevorgänge. Zum Aufladen der Box kann mann alternativ zu einem Solarpanel mit maximal 100 Watt Leistung auch ein gewöhnliches USB-C-Ladegerät mit bis zu 60 Watt Leistung verwenden.

Jackery ist mittlerweile anderen Herstellern gefolgt und verbaut jetzt die robusteren und wohl auch langlebigeren Akkus vom Typ LiFePO4. Das im Explorer 100 Plus verbaute Modul verfügt über eine Kapazität von 99,2 Wh beziehungsweise 31.000 mAh und soll über 2.000 Ladezyklen hinweg eine Kapazität von 80 Prozent nicht unterschreiten.

Jackery bietet den neuen Explorer 100 Plus als bislang kleinstes Modell in seinem Powerstation-Setup zum Preis von 149 Euro an. Das Zubehör könnte sich vor allem als nette Ergänzung für jene Nutzer erweisen, die bereits über ein Solarpanel des Herstellers verfügen.