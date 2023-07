Postscan: Deutsche Post überarbeitet ihren Scan-Service für Briefe

Mit Postscan hat die Deutsche Post AG den Nachfolger ihrer Ende Juli auslaufenden Dienstleistung E-Postscan vorgestellt. Die Option lässt sich ab sofort buchen und vom kommenden Monat an dann auch nutzen.

Der Postscan richtet sich vorrangig an Urlauber oder Geschäftskunden und bietet die Möglichkeit, die Briefpost auch digital und ortsunabhängig zu erhalten. Um dies zu realisieren, werden eingehende Briefe und Postkarten von der Post gescannt und über das Kundenkonto der Nutzer in digitaler Form zum Abruf bereitgestellt. Die Originalbriefe werden von der Post aufbewahrt und einmal pro Monat gesammelt an die Empfängeranschrift oder eine alternativ angegebene Adresse überstellt.

Es versteht sich von selbst, dass eine solche Dienstleistung mit besonderen Ansprüchen an den Schutz der persönlichen Daten gekoppelt ist. Die Deutsche Post AG sichert zu, dass dieser Dienstleistung strenge Datenschutzbestimmungen zugrundeliegen und die Inhalte auch nicht gelesen werden. Die Beauftragung des Postscan setzt allerdings auch dann, wenn der komplette Scanvorgang rein maschinell durchgeführt wird voraus, dass man die Deutsche Post von der gesetzlich vorgeschriebenen Wahrung des Postgeheimnisses befreit, um die erweiterte Nutzung überhaupt zu ermöglichen.

Monatspreis deutlich reduziert aber keine App

Mit der von August an verfügbaren neuen Postscan-Funktion verbunden wurde die Dienstleistung der Post zufolge komplett überarbeitet. Neben einer verbesserten Nutzeroberfläche sollen Kunden vor allem auch von einem deutlich reduzierten Preis profitieren. Anstelle von bislang 24,99 Euro bezahlen Postscan-Nutzer künftig nur noch 14,99 Euro monatlich. Die Buchung kann dabei sowohl dauerhaft als auch nur für einen befristeten Zeitraum wie etwa eine Urlaubsreise gebucht werden.

Per App lässt sich Postscan aber auch in der neuen Fassung nicht nutzen. Weder ist eine dedizierte Mobil-Anwendung für die Dienstleistung in Arbeit, noch findet sich die Funktion in die „Post & DHL“-App integriert. Der Zugriff erfolgt vom Desktop wie auch vom Mobilgerät aus stets über die Webseite der Deutschen Post AG.