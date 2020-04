Porsche bietet Retro-„Radios“ mit CarPlay an

Auch wenn die wenigsten hier einen 911er in der Garage haben, gutes Design kann ja schon beim Ansehen erfreuen. Das gilt auch für die neu von Porsche angebotenen CarPlay-Systeme für seine Sportwagen-Klassiker. Mit den neu erhältlichen Classic Communication Management Systeme PCCM und PCCM lässt sich CarPlay auch in die Mini-Einbauchschächte älterer Baujahre packen. Das Design der Geräte ist dabei perfekt auf den Innenraum der Fahrzeuge abgestimmt.

Passgenau und stilvoll. Auch wenn Sie gern auf klassische Art unterwegs sind und dabei manchmal die Zeit ausblenden, so möchten Sie dennoch einfach, bequem und staufrei ans Ziel gelangen. Die beiden Porsche Classic Communication Management Systeme PCCM und PCCM Plus unterstützen Sie dabei. Sie sind für alle Porsche Klassiker mit 1-DIN- bzw. 2-DIN-Schacht geeignet – das PCCM für alle 911 ab dem F-Modell bis hin zum Typ 993 sowie für Transaxle-Fahrzeuge. Das PCCM Plus passt in die 911 Modelle des Typs 996 und Boxster Modelle des Typs 986. Sie passen also in alle Serienfahrzeuge aus dem Porsche Classic Betreuungsumfang ausgenommen Porsche 356 und Carrera GT. Beide Systeme lassen sich optimal in die Schalttafel integrieren. Gegenüber den Seriengeräten von damals gibt es bei zeitgenössischer Optik eine ganze Reihe neuer Funktionen.