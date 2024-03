Pongmasters: Die PingPongMap-App hat einen Nachfolger

Das Wetter wird wieder besser, ein paar Tischtennisschläger kosten keine 20 Euro und die Leute wollen wieder an die frische Luft. Die besten Voraussetzungen also, um sich mit Freunden, Kollegen und Bekannten mal wieder an einer der zahlreichen öffentlichen Tischtennisplatten zu treffen, die sowohl im Ballungsgebieten als auch im ländlichen Bereich erstaunlich häufig anzutreffen sind.

Um eine geeignete Location in der unmittelbaren Umgebung ausfindig zu machen, bot sich vor Jahren mal die iPhone-Applikation PingPongMap an. Ein hervorragender, komplett kostenloser Service in dem sich neue Platten eintragen und noch unentdeckte Locations aufspüren ließen. PingPongMap existierte als Webseite und als iPhone Anwendung, war so einfach zu verstehen wie zu bedienen und sorgte mehrere Sommer hindurch für gute Laune.

Erstmals vorgestellt haben wir PingPongMap im August 2013. Irgendwann im Laufe der letzten zehn Jahre verabschiedete sich das Hobby-Projekt dann jedoch sang- und klanglos vom Netz und bot weder Gründe noch einen Ersatz an.

PingPongMap-App hat einen Nachfolger

Mit Pongmasters steht seit wenigen Monaten nun eine weitere iPhone Anwendung im App Store bereit, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, öffentliche Tischtennisplatten zu katalogisieren und der Community die Möglichkeit anzubieten, noch nicht aufgeführte Platten selbst hinzuzufügen.

Die Anwendung bringt sogar noch etwas mehr Funktionsumfang mit und bietet sich darüber hinaus auch als Matchmaker an, der euch mit Spielpartnern in der unmittelbaren Umgebung verknüpfen kann. Dafür wird ein kurzes, komplett kostenfreies und anonymes Profil in der Anwendung angelegt, mit dem man sich dann auf die Suche nach einem Spielpartner aus dem selben Kiez machen kann.

Uns ist die Anwendung bei der ersten Einrichtung zwar ein paar Mal abgestürzt, grundsätzlich macht Pongmasters jedoch einen guten Job und sollte in diesem Sommer wieder dabei helfen, Tischtennisplatten an neuen Orten zu entdecken, ohne dafür erst in jeden Hinterhof schauen zu müssen.