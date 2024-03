Polarlichter über Deutschland: Nur mit Smartphone sichtbar

Themenverwandt zu unserem Mac-Tipp Stellarium haben wir hier noch einen Hinweis nicht nur für Astronomiefans. Aktuell geht durch die Medien, dass in der Nacht auf Mittwoch mit iPhone-Unterstützung möglicherweise sogar bis hinunter nach Süddeutschland Polarlichter zu sehen sind.

Der SWR hat sich mit einer Mitarbeiterin des Heidelberger Hauses der Astronomie unterhalten und weist darauf hin, dass das seltene Himmelsphänomen bei klarem Himmel selbst noch von Baden-Württemberg aus zu beobachten ist. Weiter nördlich steigen die Chancen auf dergleichen, sofern die Wetterlage es zulässt, noch an.

Smartphone kann unterstützen

Da Sichtungen in den hiesigen Breitengraden mit bloßem Auge jedoch extrem selten sind, soll man hierfür sein Smartphone zur Hilfe nehmen. Mithilfe einer Langzeitaufnahme könne man die Lichterscheinung möglicherweise einfangen:

Normalerweise reiche es, ein Handy mit eingeschalteter Kamera umgedreht auf eine Außenfensterbank zu legen, erklärte Carolin Liefke; und das mit möglichst langer Belichtung. Dabei sollte es so dunkel wie möglich sein. Auch eine freie Sicht nach Norden ist wichtig.

App für Langzeitbelichtungen benötigt

Was genau mit einer „möglichst langen Belichtungszeit“ gemeint ist, hat Carolin Liefke auf unsere Nachfrage hin noch etwas detaillierter erläutert.

Mit dem standardmäßig verfügbaren Nachtmodus der iPhone-Kamera kommt ihr hier nicht besonders weit, die maximale Belichtungszeit ist hier auf vier Sekunden begrenzt. Besser sind Liefke zufolge Belichtungszeiten bis zu 30 Sekunden hin, die sich mithilfe spezialisierter Apps wie Slow Shutter oder Spectre bewerkstelligen lassen.

Bevor ihr euch jetzt allerdings zum Kauf einer solchen App hinreißen lasst, müssen wir die Euphorie diesbezüglich etwas bremsen. Die Astronomie-Expertin dämpft die Hoffnung auf ein eindrucksvolles Himmelsspektakel und lässt uns wissen, dass die Chancen auf entsprechende Sichtungen in der kommenden Nacht angesichts der Tatsache, dass bereits gestern wenig in dieser Richtung am Himmel passiert ist, eher gering seien.