HoloTag T1: Neue AirTag-Alternative für den Schlüsselbund

Mit dem HoloTag von AirVersa ist ein weiterer mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatibler Schlüsselanhänger auf dem Markt. Der HoloTag setzt wie der AirTag auf eine austauschbare Knopfzelle für die Stromversorgung, ist aber nicht mal halb so teuer wie das Original – also haben wir einen Blick auf den kleinen „Wo ist?“-Chip geworfen.

Vorab muss man der Fairness halber nochmal daran erinnern, dass die AirTags als Alleinstellungsmerkmal die auf Ultra­breitband-Technologie basierende sogenannte „Genaue Suche“ bieten – eine Art Kompass-Ortung, wenn ihr euch in direkter Nähe des AirTag befindet. Dieses Feature scheint uns den in den heftigen Aufpreis für die Original-AirTags allerdings nicht wert, die Möglichkeit, auch auf den günstigen Tracker-Alternativen einen Signalton abzuspielen, ist unserer Meinung nach ein absolut ausreichender Ersatz für die „Genaue Suche“.

Solides Gehäuse mit großer Öse

Der HoloTag von AirVersa piept mit einer kurzen Tonfolge, wenn man die Funktion „Ton abspielen“ in Apples „Wo ist?“-App aktiviert. Das Zubehör erscheint hier wie andere AirTags und Alternativen auch und kann mit einem eigenen Symbol und Namen versehen sowie seit iOS 17 endlich auch mit Freunden und Familienmitgliedern geteilt werden.

Das Hinzufügen zu der Apple-App und auch die Suche sowie Zusatzfunktionen wie eben das Abspielen des Tonsignals haben bei unseren Tests zuverlässig funktioniert.

Qualitativ macht der Anhänger ebenfalls einen soliden Eindruck. Die Kunststoffqualität erinnert etwas an die Secure Holder von Belkin, die schon ohne AirTag fast so viel kosten, wie der HoloTag von AirVersa. Die Tatsache, dass der AirTag für das Befestigen am Schlüsselbund oder Gepäckstücken auf Zubehör angewiesen ist, war schon von Beginn an einer unserer großen Kritikpunkte am Apple-Original. Der HoloTag kann mit einer integrierten Öffnung dagegen direkt an einem Schlüsselring oder dergleichen befestigt werden.

Einen Pluspunkt gibt’s auch für die Abdeckung des Batteriefachs. Eine kleine Schraube sichert den Deckel zusätzlich vor unbeabsichtigtem Öffnen.

AirVersa-Produkte mit 30 Prozent Rabatt

AirVersa bietet den HoloTag einzeln für 14,99 Euro an, im Paket mit zwei oder vier Stück wird es noch etwas günstiger. Zudem hat der Hersteller noch bis Monatsende eine Frühjahrsaktion laufen, in deren Rahmen es mit dem Code AIRVERSADE30 auf alle seiner Produkte – darunter auch die hier schon vorgestellten Luftreiniger und Luftbefeuchter – 30 Prozent Preisnachlass gibt.